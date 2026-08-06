Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити
— Енергетика
Тривала літня спека створює додаткове навантаження на українську енергосистему.
Укренерго закликало споживачів обмежити використання електроенергії у пікові години, щоб допомогти стабільній роботі мереж.
Компанія розробила рекомендації для населення, як допомогти енергосистемі.
В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють на межі можливостей, відновлюючи системи після російських атак.
Щоб зменшити навантаження на систему і уникнути можливих аварійних відключень, громадян просять дотримуватися простих правил.
Що зробити
Протягом рекордно спекотних днів, у проміжку часу з 10:00 до 23:00.
Варто обмежити використання потужних приладів: пральних машин, бойлерів та подібних пристроїв.
Особливо важливо ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.
Раціональне використання кондиціонера
В Укренерго радять не охолоджувати приміщення до мінімальних температур, а обирати комфортні 23 °C.
Також пропонують користуватися режимом автоматичного підтримання температури.
Особлива увага — Києву та області
У компанії закликають мешканців проявити максимальну обачність у споживанні електроенергії протягом цього робочого тижня.
«Перенесення активного енергоспоживання на нічний час — дуже суттєва допомога енергосистемі. Чим більше споживачів дослухаються до порад щодо режиму енергоспоживання, тим меншою буде ймовірність вимуЯкщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.