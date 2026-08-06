Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити Сьогодні 12:00 — Енергетика

Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити

Тривала літня спека створює додаткове навантаження на українську енергосистему.

Укренерго закликало споживачів обмежити використання електроенергії у пікові години, щоб допомогти стабільній роботі мереж.

Компанія розробила рекомендації для населення, як допомогти енергосистемі.

Укренерго підкреслили, що енергетики працюють на межі можливостей, відновлюючи системи після російських атак.

Щоб зменшити навантаження на систему і уникнути можливих аварійних відключень, громадян просять дотримуватися простих правил.

Що зробити

Протягом рекордно спекотних днів, у проміжку часу з 10:00 до 23:00.

Варто обмежити використання потужних приладів: пральних машин, бойлерів та подібних пристроїв.

Особливо важливо ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

Раціональне використання кондиціонера

В Укренерго радять не охолоджувати приміщення до мінімальних температур, а обирати комфортні 23 °C.

Також пропонують користуватися режимом автоматичного підтримання температури.

Особлива увага — Києву та області

У компанії закликають мешканців проявити максимальну обачність у споживанні електроенергії протягом цього робочого тижня.

«Перенесення активного енергоспоживання на нічний час — дуже суттєва допомога енергосистемі. Чим більше споживачів дослухаються до порад щодо режиму енергоспоживання, тим меншою буде ймовірність виму

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