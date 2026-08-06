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Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити

Енергетика
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Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити
Аномальна спека та енергосистема: що просять зробити
Тривала літня спека створює додаткове навантаження на українську енергосистему.
Укренерго закликало споживачів обмежити використання електроенергії у пікові години, щоб допомогти стабільній роботі мереж.
Компанія розробила рекомендації для населення, як допомогти енергосистемі.
В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють на межі можливостей, відновлюючи системи після російських атак.
Щоб зменшити навантаження на систему і уникнути можливих аварійних відключень, громадян просять дотримуватися простих правил.

Що зробити

Протягом рекордно спекотних днів, у проміжку часу з 10:00 до 23:00.
Варто обмежити використання потужних приладів: пральних машин, бойлерів та подібних пристроїв.
Особливо важливо ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

Раціональне використання кондиціонера

В Укренерго радять не охолоджувати приміщення до мінімальних температур, а обирати комфортні 23 °C.
Також пропонують користуватися режимом автоматичного підтримання температури.

Особлива увага — Києву та області

У компанії закликають мешканців проявити максимальну обачність у споживанні електроенергії протягом цього робочого тижня.
«Перенесення активного енергоспоживання на нічний час — дуже суттєва допомога енергосистемі. Чим більше споживачів дослухаються до порад щодо режиму енергоспоживання, тим меншою буде ймовірність виму
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетична безпека
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