Бельгія у липні повністю залежала від російського СПГ — Bloomberg Сьогодні 19:30 — Енергетика

У липні Бельгія повністю залежала від росії в імпорті скрапленого природного газу (СПГ) на тлі різкого скорочення постачань до Європи через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Імпорт СПГ до Бельгії скоротився

Більшість покупців у Європі утримувалися від закупівель СПГ для формування зимових запасів через стабільно високі ціни на газ, спричинені перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Хоча імпорт російського СПГ до Бельгії був меншим, ніж на початку року, ці показники ускладнюють енергетичну політику Європейського Союзу, який запровадив заборону на російський СПГ із наступного року, зазначає видання.

Загальні обсяги поставок СПГ до Бельгії, яка минулого року була п’ятим найбільшим імпортером цього палива в Європі, у липні скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

У липні Бельгія придбала близько 0,4 млн тонн російського СПГ. Водночас країна також отримує трубопровідний газ із Норвегії та Великої Британії.

Європа збільшила закупівлі російського СПГ

Члени ЄС вже повинні скорочувати свої закупівлі СПГ з росії, оскільки з квітня діє заборона на короткострокові угоди, доки повна заборона не набуде чинності наступного року. Натомість обсяги зросли, оскільки покупці шукали альтернативи постачанню з Близького Сходу, пише видання.

За даними німецької некомерційної організації Urgewald, Європа отримала на 16% більше російського СПГ у першій половині 2026 року порівняно з минулим роком, сплативши загалом 5,96 мільярда євро (6,9 мільярда доларів США), на чолі з Францією, Бельгією та Іспанією.

росія залишається другим за величиною постачальником СПГ до ЄС після США, і деякі галузеві спостерігачі вже поставили під сумнів заборону, якщо перебої з постачанням з Близького Сходу продовжаться. Низькі запаси газу в Європі на майбутню зиму, які наразі знаходяться на найнижчому сезонному рівні за всю історію спостережень, починаючи з 2009 року, ще більше ускладнюють ситуацію.

Поки що офіційні особи в Брюсселі заявили, що план заборони російського газу наступного року залишається в силі. Минулого місяця блок з 27 країн надав виняток для транспортування російського СПГ до третіх країн, зменшивши ризики для глобальних поставок.

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