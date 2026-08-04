«Надто багато заробляють»: Трамп розкритикував нафтові гіганти за надприбутки Сьогодні 11:32 — Енергетика

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував ExxonMobil Holdings Corp. та Chevron Corp. через значне зростання їхніх прибутків на тлі різкого підвищення цін на нафту, спричиненого війною з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп заявив, що найбільші нафтові компанії США «заробляють забагато грошей», і закликав їх «повернути частину цих грошей суспільству» та знизити роздрібні ціни на бензин.

ExxonMobil та Chevron сукупно заробили $29 млрд у другому кварталі, або близько $318 млн на день. Це більш ніж утричі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основним чинником зростання прибутків стали високі ціни на нафту через кризу навколо Ормузької протоки. Водночас суттєво зросли й доходи нафтопереробних підприємств компаній, які реалізують бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне.

Прибутки великих нафтових компаній, www.bloomberg.com

Ціни на бензин зросли на тлі війни

Американці, які вже стикаються з високою вартістю житла, продуктів харчування та споживчих товарів, тепер платять у середньому понад $4 за галон звичайного бензину. Це приблизно на 30% більше, ніж на момент вступу Трампа на посаду.

Виборці дедалі гірше оцінюють дії Трампа щодо економіки та війни, що ставить під загрозу перспективи його однопартійців-республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Трамп зазнав значного політичного тиску через економічні наслідки війни. Останніми тижнями він називав великі нафтові компанії одним із винуватців високих цін на пальне. У червні Трамп доручив Міністерству юстиції США розслідувати, чому ціни на бензин не знижуються, припустивши, що компанії можуть штучно завищувати ціни.

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Нафтові компанії та представники галузі послідовно заперечують звинувачення у завищенні цін. Вони заявляють, що займають надто малу частку ринку, щоб впливати на ціни.

Звинувачуючи великі нафтові компанії, Трамп фактично повторює стратегію свого попередника Джо Байдена. Демократичний президент неодноразово критикував нафтові компанії через різке зростання цін на бензин після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

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