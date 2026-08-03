«Уже кілька десятиліть угорська система електропостачання не стикалася з таким серйозним викликом, до якого нам потрібно підготуватися найближчими днями. У такій напруженій ситуації необхідне кожне, навіть незначне, на перший погляд, заощадження енергії, щоб уникнути серйозних перебоїв у постачанні», — написав він.
Зазначається, міська влада домовилася з компаніями, які керують рухом громадського транспорту, про те, щоб потяги метро й трамваї повільніше набирали швидкість. Це, за словами мера, збільшить проміжок між ними на кілька хвилин, але має зекономити 15 мегават-годин кожного дня.
Також на деяких лініях у будні на частинах маршрутів тролейбуси замінять на дизельні автобуси.
У Будапешті також планують вимкнути декоративну підсвітку будівлі парламенту та припинити освітлення Будайського замку.
На тлі мілководдя на Дунаї в Угорщині може призупинити роботу єдина діюча атомна електростанція «Пакш».