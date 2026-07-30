0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міненерго готує енергосистему до аномальної спеки: графіки можуть повернутися

Енергетика
22
Вже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему. Тому Міністерство енергетики готує комплекс заходів для підтримки енергосистеми в період пікового споживання.
Як повідомляє пресслужба міністерства, перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду за участю керівництва НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго», Групи «Нафтогаз» та НКРЕКП.
Читайте також
«Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт», — зазначив Шмигаль.
Під час наради учасники обговорили заходи, необхідні для забезпечення балансу в енергосистемі в період максимальних навантажень, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

Які заходи готує Міненерго

Шмигаль повідомив, що Міненерго вже реалізує комплекс заходів для підготовки енергосистеми до періоду пікових навантажень. Зокрема, скориговано графіки ремонтів на генеруючих об’єктах, у тому числі на енергоблоках атомних електростанцій.
Також опрацьовується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та створення додаткових стимулів для закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання.
Читайте також
Крім того, передбачено максимальне залучення доступної внутрішньої генерації, насамперед додаткових потужностей газової та теплової генерації.
«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас „Укренерго“ готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — підкреслив Шмигаль.
Очільник Міненерго зауважив, що стабільність роботи енергосистеми залежить не лише від роботи енергетиків, а й від відповідального споживання електроенергії. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00—23:00) допоможе зменшити навантаження на енергосистему та забезпечити її стабільну роботу.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяЕнергетика УкраїниШмигаль
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems