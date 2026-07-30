Міненерго готує енергосистему до аномальної спеки: графіки можуть повернутися Сьогодні 17:23 — Енергетика

Вже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему. Тому Міністерство енергетики готує комплекс заходів для підтримки енергосистеми в період пікового споживання.

Як повідомляє пресслужба міністерства, перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду за участю керівництва НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго», Групи «Нафтогаз» та НКРЕКП.

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«Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт», — зазначив Шмигаль.

Під час наради учасники обговорили заходи, необхідні для забезпечення балансу в енергосистемі в період максимальних навантажень, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

Які заходи готує Міненерго

Шмигаль повідомив, що Міненерго вже реалізує комплекс заходів для підготовки енергосистеми до періоду пікових навантажень. Зокрема, скориговано графіки ремонтів на генеруючих об’єктах, у тому числі на енергоблоках атомних електростанцій.

Також опрацьовується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та створення додаткових стимулів для закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання.

Крім того, передбачено максимальне залучення доступної внутрішньої генерації, насамперед додаткових потужностей газової та теплової генерації.

«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас „Укренерго“ готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — підкреслив Шмигаль.

Очільник Міненерго зауважив, що стабільність роботи енергосистеми залежить не лише від роботи енергетиків, а й від відповідального споживання електроенергії. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години ( 16:00—23:00 ) допоможе зменшити навантаження на енергосистему та забезпечити її стабільну роботу.

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