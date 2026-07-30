Україна запускає конкурс на будівництво 1,5 ГВт нових генеруючих потужностей
Де реалізують проєкт
- Харківській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Одеській;
- Чернігівській;
- Київській областях;
- Києві.
Які вимоги до нових енергооб’єктів
- використовуватиметься лише нове обладнання, яке раніше не експлуатувалося;
- генеруючі установки повинні мати можливість запуску за відсутності напруги у зовнішній мережі;
- гарантований час безперервної роботи має становити не менше 16 годин;
- повна активація встановленої потужності із зупиненого стану повинна відбуватися не пізніше ніж за 30 хвилин після отримання відповідної команди від НЕК «Укренерго»;
- гарантований строк експлуатації обладнання має становити щонайменше 20 років або 100 тис. годин напрацювання.
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