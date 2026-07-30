Україна запускає конкурс на будівництво 1,5 ГВт нових генеруючих потужностей Сьогодні 09:16 — Енергетика

Конкурс на нову газову генерацію

В Україні планують збудувати понад 1,5 ГВт нової газової генерації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Під головуванням першого заступника міністра енергетики України, голови Комісії з проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності Артема Некрасова відбулася нарада за участю представників бізнесу щодо вимог до конкурсної документації, умов договорів і процедур для учасників конкурсу. Під час зустрічі потенційні учасники надали свої зауваження та пропозиції до конкурсної документації, яку раніше оприлюднило Міністерство енергетики.

«Ми відкриті до діалогу з бізнесом і опрацюємо усі надані комісії пропозиції. Наша мета — залучити максимальну кількість інвестицій і побудувати за результатами цього конкурсу понад 1,5 ГВт високоманевреної розподіленої газової генерації. Це дозволить суттєво зменшити проблему енергодефіцитності найбільш постраждалих від російських обстрілів регіонів, покращити інструментарій балансування енергосистеми та підключити додаткову потужність генерації з відновлюваних джерел», — зазначив Некрасов.

Де реалізують проєкт

За умовами конкурсу, в енергосистемі України має з’явитися 1505 МВт нової розподіленої газової генерації.

Проєкти планують реалізувати у:

Харківській;

Сумській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Одеській;

Чернігівській;

Київській областях;

Києві.

Які вимоги до нових енергооб’єктів

Конкурсна документація передбачає, що генеруюче обладнання має відповідати таким технічним вимогам:

використовуватиметься лише нове обладнання, яке раніше не експлуатувалося;

генеруючі установки повинні мати можливість запуску за відсутності напруги у зовнішній мережі;

гарантований час безперервної роботи має становити не менше 16 годин;

повна активація встановленої потужності із зупиненого стану повинна відбуватися не пізніше ніж за 30 хвилин після отримання відповідної команди від НЕК «Укренерго»;

гарантований строк експлуатації обладнання має становити щонайменше 20 років або 100 тис. годин напрацювання.

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