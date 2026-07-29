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У Westinghouse розповіли, які країни Європи прискорено відмовляються від російського ядерного палива

Енергетика
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Угорські, болгарські та фінські АЕС перейшли на паливо Westinghouse, відмовившись від російських паливних збірок для атомних електростанцій.
Президент Westinghouse з питань глобальних бізнес-ініціатив Ден Ліпман розповів, у інтерв’ю NV Бізнес, що компанія намагається максимально витіснити російську ядерну технологію з ринку Центральної та Східної Європи. За його словами, навіть угорці почали відмовлятися від російського палива й переходити на паливо Westinghouse.
На паливо компанії також перейшла фінська станція Ловіса (невеликий реактор типу ВВЕР), а також Словаччина та болгарський Козлодуй.

Як формується ядерне паливо

Ліпман уточнив, що сама компанія уран для паливних збірок не купує — це роблять замовники.
«Наприклад, шведська атомна енергетична компанія, яка використовує паливо Westinghouse, напряму закуповує уран, послуги з конверсії та збагачення, а також інші послуги початкової стадії ядерного паливного циклу», — пояснив він, додавши, що Westinghouse виконує лише виробництво палива, а решту складових паливного циклу замовники купують самостійно.

Санкції проти російського урану

За словами Ліпмана, у США тепер діють санкції на російський уран. Він нагадав, що після анексії Криму, але до повномасштабного вторгнення 2022 року, США імпортували з росії приблизно 20% збагаченого урану. «Зараз ця частка значно менша, і в Західній Європі має зійти до нуля», — зазначив він.
Президент компанії також розповів, що паливо Westinghouse виробляється у трьох країнах — Великій Британії, США та Швеції, і йдеться про все паливо для реакторів, які не перебувають під російською окупацією, включно з Україною.
Говорячи про нові проєкти реакторів у регіоні, Ліпман назвав Польщу найближчим за часом ринком і, ймовірно, наступним замовником великого реактора AP1000. За його словами, це є зсувом порівняно з тим, що було 20 років тому, коли основна увага компанії була прикута до Північно-Східної Азії — Китаю та Японії.
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Наразі ж, за словами Ліпмана, у Китаї в експлуатації перебувають чотири енергоблоки AP1000, ще два планують запустити цього року, і 12 перебувають у процесі будівництва — однак основну частину цих робіт виконують самі китайці, тоді як Westinghouse продає їм лише паливо, прилади й системи керування.
Серед інших країн регіону, якими цікавиться Westinghouse, Ліпман назвав Україну — компанія веде переговори з Енергоатомом, але, за його словами, поки складно щось конкретно робити, доки не закінчиться війна.
Також у полі зору компанії — Скандинавія, Словаччина, Словенія та Болгарія. У Західній Європі інтерес до співпраці проявляють Нідерланди, однак, за словами Ліпмана, там процес рухається повільніше, ніж у Центральній та Східній Європі, де прагнення відійти від росії відчувається гостріше.
За матеріалами:
НВ
Енергетика
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