США планують збільшити стратегічні запаси урану для розвитку ядерної енергетики

США мають намір розширити стратегічний запас урану, щоб зменшити залежність від російських поставок і підтримати розвиток ядерної енергетики.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт під час щорічної конференції МАГАТЕ у Відні, повідомляє Bloomberg

За словами Райта, адміністрація президента Дональда Трампа активно просуває ядерну енергетику на тлі зростання попиту на електроенергію через електрифікацію економіки. Росія забезпечує близько 25% збагаченого урану для 94 американських ядерних реакторів, які виробляють приблизно 20% електроенергії США. Раптове припинення цих поставок може загрожувати 5% енергопостачання країни без альтернативних джерел або додаткових запасів. «Ми прагнемо до того, щоб припинити використання російського урану», — наголосив Райт.

Наразі США мають запаси урану лише на 14 місяців, що значно менше, ніж у ЄС (2,5 роки) чи Китаї (12 років), за даними МАГАТЕ. У травні 2024 року адміністрація Джо Байдена підписала закон, який зобов’язує комунальні підприємства відмовитися від російського урану до 2028 року. У відповідь росія тимчасово обмежила експорт збагаченого урану до США. Райт зазначив, що США «люто працюють» над перебудовою ланцюгів постачання ядерного палива, залучаючи приватний капітал, зокрема стартап General Matter Corp., підтримуваний Пітером Тілем.

Для підтримки ядерної галузі Білий дім видав указ у травні 2025 року, спрямований на прискорення розгортання передових реакторів, зокрема малих модульних. Очікується, що перші такі моделі пройдуть тестування у 2026 році. Наразі в США діють лише два комерційні об’єкти збагачення урану: у Нью-Мексико (належить Urenco Ltd.) та в Огайо (Centrus Energy Corp.), який почав виробляти паливо для нових реакторів із вищим рівнем збагачення.

Райт підкреслив, що залучення приватного сектора є ключовим для інновацій та прискорення прогресу в ядерній енергетиці. «Це забезпечить ефективність і швидкість розвитку», — додав він.

У 2020 році адміністрація Трампа пропонувала виділити 150 млн доларів на закупівлю урану в американських виробників, але Конгрес схвалив лише половину суми. У 2022 році Міненерго США уклало контракти з Energy Fuels, Inc. та Uranium Energy Corp. на постачання урану для стратегічного запасу.

