Чи продає Україна «світло» за кордон в умовах масових відключень — відповідь Міненерго

Міністерство енергетики відповіло на найпоширеніше запитання за останні дні, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни в умовах масових відключень.

«Якщо коротко: ні, це не правда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання», — заявили в міністерстві.

Чому експорт неможливий

Масовані ракетні та дронові атаки рф пошкодили всі великі теплові і гідроелектростанції. Через це їхня здатність виробляти електроенергію істотно знизилась.

Водночас потреби споживачів залишилися на попередньому рівні. Тому всі доступні генеруючі потужності спрямовані на забезпечення внутрішнього споживання. У такій ситуації продаж електроенергії за кордон не відбувається.

Де перевірити дані про відсутність експорту

Актуальну інформацію про те, що Україна не продає електроенергію сусіднім державам, можна побачити за окремими напрямками. Дані доступні для Польщі Угорщини та Румунії

На сторінці НЕК «Укренерго» також зазначено , що комерційний експорт української електроенергії зараз не здійснюється.

Чому перетоки між країнами все одно існують

Українська енергосистема працює у складі європейської мережі. Коли енергосистеми різних країн з’єднані між собою, між ними виникають технічні перетоки. Вони з’являються через фізичні процеси в об’єднаній мережі.

Технічні перетоки не є комерційним експортом. Це природне явище, яке відбувається між Україною, Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею. Зазвичай такі перетоки невеликі. Баланс протягом доби зазвичай близький до нуля. Якщо певний обсяг іде з України за кордон, такий самий обсяг повертається назад.

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявляв , що останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. За його словами, росіяни б’ють не лише по станціях, а й по мережах, що передають енергію, внаслідок чого виникають проблеми з транспортуванням енергії від працюючих атомних станцій.

