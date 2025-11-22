0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи продає Україна «світло» за кордон в умовах масових відключень — відповідь Міненерго

Енергетика
756
Чи продає Україна «світло» за кордон в умовах масових відключень — відповідь Міненерго
Чи продає Україна «світло» за кордон в умовах масових відключень — відповідь Міненерго
Міністерство енергетики відповіло на найпоширеніше запитання за останні дні, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни в умовах масових відключень.
«Якщо коротко: ні, це не правда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання», — заявили в міністерстві.

Чому експорт неможливий

Масовані ракетні та дронові атаки рф пошкодили всі великі теплові і гідроелектростанції. Через це їхня здатність виробляти електроенергію істотно знизилась.
Водночас потреби споживачів залишилися на попередньому рівні. Тому всі доступні генеруючі потужності спрямовані на забезпечення внутрішнього споживання. У такій ситуації продаж електроенергії за кордон не відбувається.

Де перевірити дані про відсутність експорту

Актуальну інформацію про те, що Україна не продає електроенергію сусіднім державам, можна побачити за окремими напрямками. Дані доступні для Польщі, Угорщини та Румунії.
На сторінці НЕК «Укренерго» також зазначено, що комерційний експорт української електроенергії зараз не здійснюється.

Чому перетоки між країнами все одно існують

Українська енергосистема працює у складі європейської мережі. Коли енергосистеми різних країн з’єднані між собою, між ними виникають технічні перетоки. Вони з’являються через фізичні процеси в об’єднаній мережі.
Технічні перетоки не є комерційним експортом. Це природне явище, яке відбувається між Україною, Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею. Зазвичай такі перетоки невеликі. Баланс протягом доби зазвичай близький до нуля. Якщо певний обсяг іде з України за кордон, такий самий обсяг повертається назад.
Читайте також
Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявляв, що останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. За його словами, росіяни б’ють не лише по станціях, а й по мережах, що передають енергію, внаслідок чого виникають проблеми з транспортуванням енергії від працюючих атомних станцій.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems