У Києві до кінця року запустять 6 міні-ТЕЦ
Київ створює систему енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків. Зокрема, йдеться про будівництво міні-ТЕЦ, шість з яких планують запустити вже до кінця цього року. Ці об’єкти матимуть захист 2-го рівня.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Ще одна така міні-ТЕЦ має запрацювати у столиці на початку 2026 року.
Що відомо про міні-ТЕЦ
Як розповів мер Києва Віталій Кличко, це унікальний проєкт з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України.
Мова про більш маневрену та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей). Це невеликі, порівняно з існуючими гігантами об’єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію.
«У нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему», — розповів Кличко.
Захист споруд
Будівництво нових ТЕЦ включає будівництво захисних споруд 2-го рівня.
«Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність», — зазначив столичний мер.
Читайте також
Так столиця зміцнить виробничі потужності міста й забезпечить додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у травні 2024 року Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегу Києва.
Довідка Finance.ua:
- міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) — це компактна енергетична установка, що слугує для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання;
- на відміну від великих ТЕЦ, міні-ТЕЦ зазвичай установлюють ближче до споживачів, адже вони мають меншу потужність. Їх зазвичай застосовують для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, підприємств, комунальних об’єктів і житлових комплексів.
Поділитися новиною
Також за темою
ЄС вкладає значні кошти в масштабне розширення інфраструктури зарядних станцій
У Києві до кінця року запустять 6 міні-ТЕЦ
Чому відключення світла стали довшими — пояснення ДТЕК та Yasno
Чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн
Кіпр може почати постачати газ європейцям вже у 2027 році