У Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ — Finance.ua

У Києві погодили встановлення 6 міні-ТЕЦ
Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегу Києва.
Про це заявив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі Київ24.
За його словами, спеціального розподілу не буде: вони розташовуватимуться в місцях, де проживає багато людей. Зокрема, в спальних зонах.
«Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання», — зазначив Бондаренко.
Нагадаємо, концепцію відновлення та підвищення стійкості енергосистеми столиці у 16 травня у сесійній залі мерії представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами у місті розробили та уже почали запроваджувати заходи зі створення мережі локальних джерел когенерації. Це установки, що вироблятимуть тепло та електроенергію одночасно.
Читайте також
Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) — це компактна енергетична установка, що слугує для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання.
На відміну від великих ТЕЦ, міні-ТЕЦ зазвичай установлюють ближче до споживачів, адже вони мають меншу потужність. Їх зазвичай застосовують для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, підприємств, комунальних об'єктів і житлових комплексів.
Поділитися новиною