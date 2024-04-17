У 32 містах України розгортають «міні-ТЕЦ» — що це і навіщо потрібно — Finance.ua
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У 32 містах України розгортають «міні-ТЕЦ» — що це і навіщо потрібно

Енергетика
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У 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Когенерація — це одночасне вироблення електричної та теплової енергії на підприємствах теплопостачання. Когенераційні установки генерують електроенергію в першу чергу для власного споживання. Це дозволяє містам мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії. Крім того, вироблена установками електрична енергія може відпускатись у мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години.

В яких областях України вже є міні-ТЕЦ

Наразі 80 когенераційних установок вже розподілили для підприємств в 21 області України. Їх отримали теплопостачальні підприємства в Чернігівській, Чернівецькій, Донецькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Харківській, Волинській, Херсонській, Львівській, Київській, Дніпропетровській, Тернопільської, Одеської, Сумській областях.
За матеріалами:
Novyny.live
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