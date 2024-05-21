Що потрібно знати про графіки відключень — Finance.ua

Що потрібно знати про графіки відключень Сьогодні 16:37 — Енергетика

Що потрібно знати про графіки відключень

З 16 травня енергетики ДТЕК Київські електромережі вимушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень у місті за розпорядженням НЕК «Укренерго» через значний дефіцит електроенергії в енергосистемі. Російські атаки дуже пошкодили енергетичну систему, тому електроенергії не вистачає для всіх споживачів країни. Якщо не обмежувати споживання за таких умов, це призведе до численних аварій. Чому відключення необхідні та як вони відбуваються — відповіли в ДТЕК Київські електромережі.

Причиною значного дефіциту електроенергії стали наслідки масштабних атак ворога по енергоінфраструктурі країни. За останні місяці особливо відчутних руйнувань зазнали саме станції генерації. Енергетики задіяли всі можливі ресурси, однак їх не достатньо. Щоб вберегти енергосистему, проводяться відключення.

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Хто вирішує, коли будуть відключення?

НЕК «Укренерго» оцінює наявну потужність, яка виробляється, а потім розподіляє, скільки електроенергії буде доступно в кожному регіоні. Якщо споживання перевищуватиме цей обсяг, головний диспетчер дасть розпорядження ДТЕК Київські електромережі застосовувати стабілізаційні або екстрені відключення. Зі свого боку оператор системи розподілу робить все необхідне, щоб доступна електроенергія розподілялась справедливо між всіма мешканцями та підприємствами.

Як працюють графіки відключень? Чому світла немає більше 4 годин?

Оскільки доступний обсяг енергоспоживання спрогнозований заздалегідь, ДТЕК Київські електромережі має змогу рівномірно його розподілити між різними споживачами і скласти графік, згідно з яким світло відключають у всіх по черзі.

У графіках є три категорії:

біла зона — світло є;

сіра зона — світла немає (близько 4 годин ± 30 хвилин для переключення клієнтів);

світло-сіра зона — відключення можливі, якщо енергоспоживання перевищує встановлений ліміт «Укренерго». Для того, щоб зменшити відключення під час світло-сірої зони, просимо не вмикати одночасно енергоємні прилади одразу після повернення світла, адже це різко підвищує навантаження на мережу.

Навіщо застосовувати відключення вночі?

Оператор системи розподілу чітко підпорядковується командам оператору енергосистеми — НЕК «Укренерго». ДТЕК проводить відключення тільки тоді, коли отримує відповідну команду. Наразі відключення застосовують у вечірні пікові години споживання електроенергії - з 18:00 до 24:00. Саме в цей період є дефіцит електроенергії.

Чому в мого сусіда є світло, а в мене нема?

Відключення застосовуються до всіх будинків та вулиць. Проте різні будинки і навіть різні під'їзди одного будинку можуть живитися від різних ліній електропередачі, тому відключаються в різний час. Будинки, підключені до критичної інфраструктури (лікарні, насосні станції, котельні), не відключаються взагалі. Список таких об'єктів затверджує місцева влада.

Чи відключатиметься вуличне освітлення?

Цим питанням опікується місцева влада. Спільно з місцевою владою ми проводимо переговори та шукаємо оптимальне рішення щодо відключення вуличного освітлення, що з одного боку допоможе економити електроенергію, а з іншого — не буде знижувати безпеку міст.

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