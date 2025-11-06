0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд змінив умови кредитування для українців, які встановлюють сонячні панелі

Енергетика
67
Уряд змінив умови кредитування для українців, які встановлюють сонячні панелі
Уряд змінив умови кредитування для українців, які встановлюють сонячні панелі
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до механізму надання державної підтримки громадянам, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Що змінилося

Тепер фінансова підтримка надаватиметься у вигляді компенсації 30% основної суми кредиту, а не у формі щомісячного відшкодування відсоткової ставки.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що програма пільгового кредитування, запущена минулого року, користується значним попитом. З початку її дії вже укладено 3 035 кредитних договорів на понад 1 мільярд гривень, а сумарна потужність встановленого обладнання перевищила 26 МВт.

Чому новий механізм вигідніший

За словами Міненерго, одноразова компенсація дозволить позичальникам одразу зменшити вартість придбання та встановлення обладнання. Для держави та міжнародних донорів це також зручніше, оскільки дає змогу чітко планувати обсяги фінансування, необхідного для реалізації програми.
Уряд розраховує, що оновлений механізм допоможе більшій кількості громадян встановити гібридні системи електропостачання, а також сприятиме ефективній співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Це рішення має посилити енергетичну безпеку країни в умовах руйнування енергетичної інфраструктури через війну.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що інвестиції в сонячні та вітряні електростанції в Україні набувають дедалі більшої актуальності на тлі значних втрат в енергетиці унаслідок російських атак та через глобальні тенденції до переходу на відновлювані джерела енергії. У статті за посиланням розповідаємо про основні переваги та виклики щодо інвестицій, а також перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems