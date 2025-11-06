Уряд змінив умови кредитування для українців, які встановлюють сонячні панелі Сьогодні 12:28 — Енергетика

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до механізму надання державної підтримки громадянам, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Що змінилося

Тепер фінансова підтримка надаватиметься у вигляді компенсації 30% основної суми кредиту, а не у формі щомісячного відшкодування відсоткової ставки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що програма пільгового кредитування, запущена минулого року, користується значним попитом. З початку її дії вже укладено 3 035 кредитних договорів на понад 1 мільярд гривень, а сумарна потужність встановленого обладнання перевищила 26 МВт.

Чому новий механізм вигідніший

За словами Міненерго, одноразова компенсація дозволить позичальникам одразу зменшити вартість придбання та встановлення обладнання. Для держави та міжнародних донорів це також зручніше, оскільки дає змогу чітко планувати обсяги фінансування, необхідного для реалізації програми.

Уряд розраховує, що оновлений механізм допоможе більшій кількості громадян встановити гібридні системи електропостачання, а також сприятиме ефективній співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Це рішення має посилити енергетичну безпеку країни в умовах руйнування енергетичної інфраструктури через війну.

