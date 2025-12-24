0 800 307 555
укр
«Нафтогаз» повідомив про другу масштабну атаку рф на нафтові об'єкти

Енергетика
24
рф вдруге за два дні атакувала виробничі об’єкти «Укрнафти». Внаслідок ударів робота обладнання зупинена.
Про це повідомив Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на сторінці у Facebook.
За два дні ворог спрямував на об’єкти «Укрнафти» майже 100 шахедів.
«Другий день поспіль росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена», — зауважив Корецький.
Він додав, що рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак на нафтогазову інфраструктуру.
«Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи», — підсумував голова правління НАК «Нафтогаз України».
За матеріалами:
Finance.ua
