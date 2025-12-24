«Нафтогаз» повідомив про другу масштабну атаку рф на нафтові об’єкти Сьогодні 12:15 — Енергетика

рф вдруге за два дні атакувала виробничі об’єкти «Укрнафти». Внаслідок ударів робота обладнання зупинена.

Про це повідомив Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на сторінці у Facebook.

За два дні ворог спрямував на об’єкти «Укрнафти» майже 100 шахедів.

«Другий день поспіль росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена», — зауважив Корецький.

Він додав, що рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак на нафтогазову інфраструктуру.

«Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи», — підсумував голова правління НАК «Нафтогаз України».

