укр
Імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі

Енергетика
11
Порівняно із минулим тижнем імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі.
Про це у телеефірі заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
«Імпорт порівняно з минулим тижнем збільшився майже удвічі, що також дозволяє забезпечити споживачів світлом. Кон’юктура українського та європейського ринків сприяє купівлі електрики в Європі, де зараз свята й електрика дешевшає», — сказав Зайченко.
За словами очільника Укренерго, зараз в Україні діють графіки відключень обсягом від 1 до 3,5 черг в залежності від регіону. Найскладнішою ситуація із електропостачанням є у прифронтових та прикордонних областях. Зокрема, на підконтрольній території Донеччини за добу було три атаки на об’єкт критичної інфраструктури із застосуванням КАБів.
За матеріалами:
Укрінформ
ЕнергетикаЕлектроенергія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
