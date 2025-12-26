Імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі Сьогодні 17:33 — Енергетика

Імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі

Порівняно із минулим тижнем імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі.

Про це у телеефірі заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

«Імпорт порівняно з минулим тижнем збільшився майже удвічі, що також дозволяє забезпечити споживачів світлом. Кон’юктура українського та європейського ринків сприяє купівлі електрики в Європі, де зараз свята й електрика дешевшає», — сказав Зайченко.

За словами очільника Укренерго, зараз в Україні діють графіки відключень обсягом від 1 до 3,5 черг в залежності від регіону. Найскладнішою ситуація із електропостачанням є у прифронтових та прикордонних областях. Зокрема, на підконтрольній території Донеччини за добу було три атаки на об’єкт критичної інфраструктури із застосуванням КАБів.

