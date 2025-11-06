Австралійці будуть щодня отримувати по три години безоплатної електроенергії Сьогодні 04:44 — Енергетика

Уряд Австралії має намір зобов’язати постачальників енергії щодня надавати домогосподарствам по три години безкоштовного світла, щоб заохотити людей користуватися надлишком сонячної енергії в ту частину доби, коли оптові ціни на неї найнижчі.

Про це з посиланням на інтерв’ю з австралійським міністром з питань зміни клімату Крісом Боуеном пише видання ABC News.

Як працюватиме програма

Програма федерального уряду «Solar Sharer» зобов’яже постачальників пропонувати домогосподарством безоплатне світло не менше трьох годин посередині дня, тобто в момент, коли ціна на енергію може стати «від'ємною» через те, що обсяг сонячної енергії значно перевищує попит на неї.

Так домогосподарства, які мають «розумні» лічильники, зможуть безоплатно користуватися пральними машинами, кондиціонерами та іншою побутовою технікою. Міністр Боуен заявив, що це «дозволить поширити переваги сонячних панелей на тих, у кого їх немає».

Програма запрацює для споживачів лише кількох регіонів з липня 2026 року, а консультації про її поширення на інші розпочнуться до початку 2027.

«Зараз посеред дня виробляється стільки енергії, що ціни часто дуже низькі або „від'ємні“, і, згідно з нашим аналізом, енергетичні компанії повинні враховувати та пропонувати саме це», — сказав міністр Боуен під час інтерв’ю.

Реакція енергетичних компаній

Видання додає, що постачальники електроенергії відреагували на слова міністра «з подивом» та заявили, що це питання з ними не обговорювалося.

«Відсутність консультацій може підірвати довіру з боку галузі, а також створити потенціал для непередбачуваних наслідків», — заявила виконавча директорка Австралійської енергетичної ради Луїза Кіннер.

Боун сказав, що «не стане просити вибачення», якщо програма уряду зменшить прибутки постачальників та заявив, що добре працює з енергетичними компаніями, але вони для нього не на першому місці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.