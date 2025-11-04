0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський

Енергетика
0
Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський
Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.
Про це глава держави заявив під час брифінгу після наради за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністерки енергетики Світлани Гринчук, передає Укрінформ.
«На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це», — розповів Зеленський.
Читайте також
Він також зазначив, що відбулася зустріч міністерки енергетики України зі своїми колегами з країн «Групи семи».
«Усі нас підтримують — і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни», — додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна веде переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для виробництва електроенергії. За його словами, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розглядає два варіанти допомоги: постачання обладнання або підтримку газопостачання. Україні обидва варіанти підходять.
Ексміністерка енергетики Ольга Буславець зазначала, що в результаті останніх обстрілів об’єктів газової інфраструктури видобувні підприємства втратили, за різними оцінками, 30−60% добового видобутку.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems