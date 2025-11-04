Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський Сьогодні 18:32 — Енергетика

Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.

Про це глава держави заявив під час брифінгу після наради за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністерки енергетики Світлани Гринчук, передає Укрінформ.

«На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це», — розповів Зеленський.

Читайте також В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники

Він також зазначив, що відбулася зустріч міністерки енергетики України зі своїми колегами з країн «Групи семи».

«Усі нас підтримують — і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни», — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв , що Україна веде переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для виробництва електроенергії. За його словами, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розглядає два варіанти допомоги: постачання обладнання або підтримку газопостачання. Україні обидва варіанти підходять.

Ексміністерка енергетики Ольга Буславець зазначала , що в результаті останніх обстрілів об’єктів газової інфраструктури видобувні підприємства втратили, за різними оцінками, 30−60% добового видобутку.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.