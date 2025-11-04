Україні бракує 750 млн доларів для імпорту газу на зиму — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.
Про це глава держави заявив під час брифінгу після наради за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністерки енергетики Світлани Гринчук, передає Укрінформ.
«На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це», — розповів Зеленський.
Він також зазначив, що відбулася зустріч міністерки енергетики України зі своїми колегами з країн «Групи семи».
«Усі нас підтримують — і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни», — додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна веде переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для виробництва електроенергії. За його словами, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розглядає два варіанти допомоги: постачання обладнання або підтримку газопостачання. Україні обидва варіанти підходять.
Ексміністерка енергетики Ольга Буславець зазначала, що в результаті останніх обстрілів об’єктів газової інфраструктури видобувні підприємства втратили, за різними оцінками, 30−60% добового видобутку.
