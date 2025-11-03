Болгарія вирішила зупинити експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти «Лукойлу» Сьогодні 22:31 — Енергетика

Народне зібрання Болгарії під час позачергового засідання комітету з бюджету і фінансів прийняло законопроєкт щодо припинення експорту нафтопродуктів, переважно дизельного пального та авіаційного пального, до Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалили через запровадження США санкцій проти «Лукойлу», котрий володіє єдиним нафтопереробним заводом у країні.

Про це повідомляє БТА.

Причини такого рішення

Обмеження експорту є необхідним для реалізації енергетичної безпеки Болгарії та стабільності внутрішнього ринку пального, зазначили у комітеті. Втім, заборона не торкнеться заправки болгарських та іноземних суден й літаків, а також постачань для збройних сил країн-членів ЄС і НАТО. «Лукойл», котрий після запровадження американських санкцій оголосив про продаж своїх закордонних активів, через свою «дочку» Litasco володіє НПЗ «Лукойл Нефтохім Бургас», найбільшим таким заводом на Балканах.

Читайте також Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський

За словами голови бюджетного комітету Деліана Добрева, заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, котрий має на меті запобігти ринковим махінаціям.

російський нафтовий гігант, окрім НПЗ, володіє юридичною особою «Лукойл Болгарія», провідною компанією країни з роздрібного продажу пального. За даними Комісії з захисту конкуренції Болгарії, цей філіал «Лукойла» є лідером на ринку гуртового продажу автопального з часткою від 40−50% до 50−60%.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.