0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія вирішила зупинити експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти «Лукойлу»

Енергетика
1
Народне зібрання Болгарії під час позачергового засідання комітету з бюджету і фінансів прийняло законопроєкт щодо припинення експорту нафтопродуктів, переважно дизельного пального та авіаційного пального, до Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалили через запровадження США санкцій проти «Лукойлу», котрий володіє єдиним нафтопереробним заводом у країні.
Про це повідомляє БТА.

Причини такого рішення

Обмеження експорту є необхідним для реалізації енергетичної безпеки Болгарії та стабільності внутрішнього ринку пального, зазначили у комітеті. Втім, заборона не торкнеться заправки болгарських та іноземних суден й літаків, а також постачань для збройних сил країн-членів ЄС і НАТО. «Лукойл», котрий після запровадження американських санкцій оголосив про продаж своїх закордонних активів, через свою «дочку» Litasco володіє НПЗ «Лукойл Нефтохім Бургас», найбільшим таким заводом на Балканах.
Читайте також
За словами голови бюджетного комітету Деліана Добрева, заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, котрий має на меті запобігти ринковим махінаціям.
російський нафтовий гігант, окрім НПЗ, володіє юридичною особою «Лукойл Болгарія», провідною компанією країни з роздрібного продажу пального. За даними Комісії з захисту конкуренції Болгарії, цей філіал «Лукойла» є лідером на ринку гуртового продажу автопального з часткою від 40−50% до 50−60%.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems