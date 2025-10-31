0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський

Світ
36
Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський
Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про перші детальні оцінки впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну економіку.

Втрати для російських нафтових компаній

За словами президента, розвідка фіксує суттєві збитки російських нафтових компаній від уже запроваджених обмежень.
Очікується, що за умови збереження принципового й послідовного тиску на москву, втрати рф лише від нещодавніх санкцій можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.
Читайте також
Зеленський зазначив, що партнери планують запровадити ще більше санкцій. Водночас постачання нафти з арабських країн, за його словами, забезпечить стабільність ринку та не допустить цінових стрибків, якими намагається лякати росія.
Україна налагодила регулярний обмін інформацією з ключовими державами щодо російських компаній, осіб і схем, які підлягають санкціям. Значну частину українських пропозицій партнери вже врахували.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.
Finance.ua з посиланням на Reuters писав, що західні санкції проти росії не мають значного впливу на переконання президента путіна припинити війну в Україні, і вони також навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту. Але вони ускладнюють для росії продаж сирої нафти, і гроші, отримані за барель, можуть зменшитися.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems