Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський Сьогодні 09:29 — Світ

Нові санкції завдадуть росії щорічних втрат на 50 мільярдів доларів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші детальні оцінки впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну економіку.

Втрати для російських нафтових компаній

За словами президента, розвідка фіксує суттєві збитки російських нафтових компаній від уже запроваджених обмежень.

Очікується, що за умови збереження принципового й послідовного тиску на москву, втрати рф лише від нещодавніх санкцій можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.

Зеленський зазначив, що партнери планують запровадити ще більше санкцій. Водночас постачання нафти з арабських країн, за його словами, забезпечить стабільність ринку та не допустить цінових стрибків, якими намагається лякати росія.

Україна налагодила регулярний обмін інформацією з ключовими державами щодо російських компаній, осіб і схем, які підлягають санкціям. Значну частину українських пропозицій партнери вже врахували.

Читайте також Зеленський підбив підсумки санкцій проти рф у вересні та анонсував нові

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв , що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.

Finance.ua з посиланням на Reuters писав , що західні санкції проти росії не мають значного впливу на переконання президента путіна припинити війну в Україні, і вони також навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту. Але вони ускладнюють для росії продаж сирої нафти, і гроші, отримані за барель, можуть зменшитися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.