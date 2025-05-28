росія відчує сильний вплив західних санкцій з літа 2026 року — Зеленський Вчора 14:35

росія відчує сильний вплив західних санкцій з літа 2026 року — Зеленський

Західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.

Такі розрахунки озвучив на зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський, передає Суспільне.

«Червень 2026-го — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у „рускіх“ буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно», — зазначив він.

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За словами президента, найбільший виклик станом на зараз — це зростання російського військово-промислового комплексу.

«Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну», — додав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив на важливості того, щоб Захід, особливо США, посилили санкційний тиск на росію.

«Ми чекаємо санкцій від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу — з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі», — сказав президент.

Зеленський припустив, що затримка з новим пакетом санкцій США проти росії була прогнозована «через те, що Америка чекала на поступки з боку рф».

«Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них — що путін дійсно хоче закінчення війни», — зазначив президент України.

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