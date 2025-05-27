США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій — Finance.ua
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США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій

Світ
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США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій
США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій
Європейці та американці більше не співпрацюють у сфері запровадження економічних санкцій проти росії.
Про це йдеться у внутрішньому звіті МЗС Німеччини, до якого отримали доступ журналісти Süddeutsche Zeitung.
У документі керівник санкційної політики ЄС Девід ОʼСалліван нарікає на повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій.
Як наслідок, «більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи». Співпраця G7 також «втратила імпульс» у цьому плані.
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Разом з тим у звіті ОʼСалліван разом з очільником Європейського центру розвідки (INTCEN) наголосили, що вже введені санкції матимуть значний вплив на російську економіку. Вони підкреслили, що ЄС досяг певних успіхів в обмеженні експорту товарів військового призначення через треті країни, зокрема щодо таких держав, як Вірменія, Сербія, Узбекистан та Індія.
Однак, як і раніше, існують труднощі з Казахстаном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною. Хоча ОАЕ заявляють, що експорт було зупинено, вони не надають жодної статистики. Імпортні дані, навпаки, свідчать про інше.
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За словами ОʼСаллівана, Китай, включаючи Гонконг, несе відповідальність приблизно за 80% випадків обходу санкцій і продовжує це заперечувати. Крім того, у таких схемах задіяні й компанії з країн ЄС, що послаблює позицію Єврокомісії у перемовинах із третіми країнами щодо санкцій.
ОʼСалліван також повідомив про перші успіхи в боротьбі з тіньовим флотом росії. Він зазначив, що кілька держав, у яких були зареєстровані ці танкери й вантажні судна, після ініціативи ЄС позбавили ці судна прапора.
У документі зазначається, що наступні санкції ЄС, ймовірно, будуть спрямовані проти російського енергетичного та банківського секторів. Єдиною країною, яка виступає проти цього, є Угорщина, яка, як зазначає німецьке МЗС, «знову не виявляє жодної готовності до компромісу».
За матеріалами:
theБабель
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