Зеленський підбив підсумки санкцій проти рф у вересні та анонсував нові

Зеленський підбив підсумки санкцій проти рф у вересні та анонсував нові

Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду, присвячену посиленню санкційної політики та узгодженню дій із міжнародними партнерами.

Секретар РНБО Рустем Умєров та радник-уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк прозвітували про результати роботи, нові обмежувальні заходи та синхронізацію санкцій із союзниками, повідомляє пресслужба Офісу президента.

У вересні було ухвалено п’ять пакетів санкцій

Обмеження запроваджені проти 166 фізичних та 127 юридичних осіб. Під санкції потрапили:

учасники, що допомагають російському ВПК;

тіньовий флот і компанії з енергетичного сектору;

російські пропагандисти;

проросійські діячі з Молдови;

особи, які співпрацюють із окупаційною владою Криму.

Також Україна синхронізувала британські санкції у своїй юрисдикції.

15 вересня Міжнародна робоча група з питань санкцій проти росії презентувала документ «Нові санкції, щоб змусити рф погодитися на припинення вогню в Україні». У ньому рекомендується посилити тиск на енергетичний та фінансовий сектори росії.

Санкційні кроки партнерів

Протягом вересня санкції проти росії запровадили також США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія:

США внесли 32 компанії та організації до списку тих, хто не може отримувати американські товари й технології без спецліцензії;

Велика Британія ухвалила два пакети: перший охоплює 70 танкерів, 27 компаній і трьох фізичних осіб, другий — десять людей, причетних до викрадення українських дітей;

Японія ввела санкції проти підприємств російського ВПК та осіб, причетних до депортації дітей і анексії Криму;

Австралія застосувала обмеження проти 95 суден тіньового флоту;

Австралія, Японія, Канада й Нова Зеландія підтримали запровадження цінової стелі на російську нафту — 47,60 долара за барель.

У кожному з нових пакетів враховані українські пропозиції та вже чинні обмеження. Україна продовжує координацію з партнерами та очікує на ухвалення 19-го санкційного пакета ЄС найближчим часом.

Зеленський доручив розпочати підготовку до продовження санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію з боку партнерів.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Одним із ключових пунктів пакета стане заборона імпорту скрапленого природного газу (ЗПГ) з росії. Нинішні санкції вже мають ефект: ВВП росії, який у 2024 році зріс на 4,3%, у 2025-му може уповільнитися до 0,9%, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

