Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі нового пакету санкцій проти росії

Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки.

За її словами, нинішні санкції вже мають ефект: ВВП росії, який у 2024 році зріс на 4,3%, у 2025-му може уповільнитися до 0,9%.

«Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій із жорсткими заходами щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі», — повідомила президентка Єврокомісії.

Одним із ключових пунктів пакета стане заборона імпорту скрапленого природного газу (ЗПГ) з росії.

Фон дер Ляєн також наголосила на потребі більш структурного підходу до військової підтримки України.

Вона запропонувала ідею так званого репараційного кредиту, заснованого на іммобілізованих російських суверенних активах. Кредит передбачатиме поетапні виплати траншами та використання частини коштів для закупівель у Європі.

«Важливо, щоб не було конфіскації активів. Україна повинна повернути кредит, якщо росія сплатить репарації. Винний має бути притягнутий до відповідальності», — підкреслила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 19 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.

Так, ЄС планує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ). Під санкції також потраплять 118 додаткових суден «тіньового флоту». Загалом під обмеженнями перебуватимуть понад 560 суден. Крім того, ЄС запровадить заборону на транзакції для нових російських банків та низки банків у третіх країнах. Третій блок санкцій стосується експорту товарів і технологій, що використовуються у військовій сфері.

