19-й пакет санкцій ще в процесі підготовки — Єврокомісія
Європейська комісія продовжує роботу над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, повідомляє Європейська правда.
«Наскільки мені відомо, ми ще не винесли 19-й пакет на розгляд. Він перебуває у процесі підготовки. Це все, що можемо сказати на даний момент», — повідомила Піньо.
Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл підкреслив, що з першого пакета і дотепер ЄС працює над тим, щоб санкції були максимально ефективними.
Він додав, що під час підготовки нового пакета Брюссель взаємодіє з міжнародними партнерами, щоб санкції досягали своєї мети та щоб вчасно реагувати на випадки їх обходу.
«Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, увага приділяється швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому „тіньовому флоту“ та третім країнам», — сказав Гілл.
Нагадаємо, у п’ятницю, 12 вересня, Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України. «Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом — розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки», — зазначила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
