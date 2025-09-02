Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти росії — Finance.ua
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти росії

Світ
21
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти росії
США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на росію.
Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.
Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на росію, оскільки після зустрічі Трампа з володимиром путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.
«Президент путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, діяв цілковито всупереч тому, що, як він стверджував, збирався зробити. По суті, він найбрутальнішим, найогиднішим чином посилив бомбардування», — сказав Бессент.
Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти росії.
«Тому, я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти можливі, і, гадаю, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», — додав він.
Як писав Reuters, раніше президент США погрожував ввести суворі санкції проти рф, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Але Трамп відмовився від цього після того, як президент рф погодився на особисту зустріч на Алясці. Також перед самітом Трамп заявляв, що путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.
Санкції
