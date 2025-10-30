Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» росії Сьогодні 11:45 — Світ

Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» росії

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій, який охоплює російську нафтову галузь і так званий «тіньовий флот».

Про це повідомив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс під час зустрічі з колегами зі скандинавських країн у Стокгольмі, передає Суспільне.

Санкції проти суден і компаній

Пітерс заявив, що санкції запроваджено проти ще 65 суден «тіньового флоту», а також проти фізичних і юридичних осіб із білорусі, Ірану та Північної Кореї. Вони, за словами міністра, беруть участь у переробці, транспортуванні та фінансуванні торгівлі російською нафтою.

Так званий «тіньовий флот» складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з Ірану, росії та Венесуели, приховуючи справжні маршрути за допомогою підроблених документів, назв і координат.

«Ці учасники є частиною ширшої мережі, що дозволяє торгівлю російською нафтою, підриваючи глобальні зусилля зі скорочення фінансування незаконної війни росії. Завдаючи удару по ланцюгу постачання нафти, Нова Зеландія рішуче підтримує міжнародні спроби змусити Росію сісти за стіл переговорів», — заявив Пітерс.

Раніше медіа повідомляли про невелику страхову компанію з Нової Зеландії, яка надавала страхування суднам, що перевозили іранську та російську нафту в обхід санкцій, дозволяючи їм заходити до портів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, «тіньовий флот» росії налічує понад тисячу танкерів. Із них близько 238 активно використовуються для обходу санкцій. Ці судна змінюють прапори, відключають системи відстеження та часто працюють без страхування, що ускладнює їх ідентифікацію.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Reuters писав , що на ринку сирої нафти поширена думка, що західні санкції проти російського експорту є досить безглуздими, оскільки ринок швидко знаходить способи забезпечити потік вантажів. Це означає, що будь-які нові заходи, що вживаються, призводять лише до швидкоплинного підвищення цін, яке зникає перед обличчям реальності практично безперервних потоків.

Як зазначає видання, очевидно, що західні санкції проти росії не мають значного впливу на переконання президента путіна припинити війну в Україні, і вони також навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту. Але вони ускладнюють для росії продаж сирої нафти, і гроші, отримані за барель, можуть зменшитися.

