Французькі ЗМІ повідомляють, що деякі коштовності, що досі виставлені в Луврі, були переміщені до сховища сусіднього Банку Франції. Тим часом пошуки винних у незвичайній крадіжці тривають.

Після крадіжки, яка викликала широке обурення у Франції, частину колекції ювелірних виробів Лувру вранці у п’ятницю, 24 жовтня, з міркувань безпеки було переміщено під конвоєм до сховищ Банку Франції. Про це повідомила радіостанція RTL, пише euronews

За даними джерел, передача відбулася дискретно вранці п’ятниці та за суворих заходів безпеки. Коштовності, які супроводжували моторизовані транспортні засоби з префектури поліції Парижа, подолали 300 метрів між вітринами найбільшого музею світу та сховищами Банку Франції.

Куди поділи коштовності

Ууряд та керівництво музею обрали нульовий ризик до оцінки можливих недоліків безпеки після крадіжки в галереї «Аполлон».

Деталі переміщених колекцій невідомі, але джерела повідомляють, що були переміщені як «коштовності корони», які також були виставлені в галереї Аполлона, так і інші коштовності, які можна було побачити в інших частинах музею.

Підтвердження транзакції від Лувру чи Банку Франції поки що не надходило.

RTL також повідомляє, що всі коштовності зберігалися в головному сховищі національного банку, гігантському сховищі, розташованому на глибині 26 метрів, де зберігається 90% золотих запасів Франції.

