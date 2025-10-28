Які покупки у Польщі треба реєструвати протягом 14 днів Сьогодні 19:35 — Особисті фінанси

Які покупки у Польщі треба реєструвати протягом 14 днів

Багато поляків забувають, що купівля нового телевізора чи радіоприймача вимагає обов’язкової реєстрації протягом 14 днів. За недотримання цього правила передбачені штрафи.

Про це повідомляє inpoland.

Як зареєструвати пристрій

Реєстрацію телевізора або радіо можна здійснити у відділенні Польської пошти або онлайн через офіційний сайт.

Після подання даних користувач отримує індивідуальний ідентифікаційний номер та рахунок для оплати абонентської плати.

Важливо: обов’язок сплачувати збір виникає незалежно від того, чи користується власник пристроєм. Достатньо лише самого факту володіння телевізором або радіо.

Штрафи та відповідальність

Польська пошта регулярно проводить перевірки — як у компаніях, так і в приватних домогосподарствах. Інспектори мають право перевірити, чи зареєстровані пристрої, якими користуються мешканці.

Якщо виявлено порушення, власникові загрожує штраф у розмірі тридцятикратної місячної ліцензійної плати — це 819 злотих за телевізор або 261 злотий за радіоприймач.

Хто може не платити

Від сплати збору звільняються окремі категорії громадян — інваліди війни, ветерани військової служби та члени їхніх родин.

Щоб отримати звільнення, потрібно подати до Польської пошти офіційну декларацію та підтвердні документи, які засвідчують право на пільгу.

