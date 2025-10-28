Хто може отримати доплати до електрокарів у Польщі — нові правила Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

Хто може отримати доплати до електрокарів у Польщі — нові правила

20 жовтня 2025 року у Польщі стартував прийом заявок до програми доплат до електромобілів «NaszEauto» за новими правилами.

Зміни суттєво розширюють можливості для отримання фінансування, охоплюючи нові категорії транспортних засобів та нових заявників.

Найважливішою зміною є те, що до програми державних доплат включили транспортні засоби, відмінні від легкових автомобілів.

Нові правила також розширюють коло осіб та організацій, які можуть подавати заявки на дофінансування.

Розширення категорій транспортних засобів

Відтепер дотації за програмою охоплюють не лише легкові автомобілі (М 1 ), а й автобуси (категорія М 2 ), що мають більше восьми пасажирських місць, та фургони (категорія N1) — малі вантажні автомобілі.

Нові ліміти дофінансування:

для електроавтобусів (М 2 ) ліміт підтримки встановлено на рівні до 600 000 злотих;

) ліміт підтримки встановлено на рівні до 600 000 злотих; для фургонів (N1) — до 70 000 злотих;

для легкових електромобілів (М 1 ) залишається попередній ліміт до 40 000 злотих.

Розширення кола заявників

Окрім фізичних осіб та індивідуальних підприємців, відтепер подавати заявки на дофінансування на купівлю електричних транспортних засобів зможуть:

неурядові організації;

навчальні заклади;

медичні та опікунські установи;

національні парки.

Нові правила мають на меті прискорити розвиток електромобільності в Польщі та полегшити доступ до екологічних транспортних засобів для ширшого кола осіб та установ.

Скасування обмежень щодо походження авто

У новій версії програми відсутнє обмеження щодо країни походження автомобіля. Це означає, що державні дотації поширюватимуться також на автомобілі, імпортовані з- поза меж Європейського Союзу, зокрема з Китаю чи США.

Умови отримання дофінансування для легкових автомобілів

Щоб отримати дотацію на легковий автомобіль, він має відповідати наступним критеріям:

бути новим або демонстраційним (з пробігом до 6 000 км);

не бути раніше зареєстрованим у Польщі;

його вартість нетто (без ПДВ) не повинна перевищувати 225 000 злотих.

Як подати заявку на дофінансування

Потрібно буде укласти договір купівлі, лізингу або довгострокової оренди (на термін мінімум 2 роки) авто. Після цього перейдіть на офіційний сайт програми: naszeauto.gov.pl та заповніть електронну заявку, додавши до неї скани необхідних документів (копію договору купівлі, лізингу або оренди, технічні дані автомобіля, документ, що підтверджує особу). Далі слід очікувати на розгляд заявки, що зазвичай триває до 30 днів

Термін подачі заявок: до 30 квітня 2026 року або до вичерпання бюджету.

