200 тис. пробігу: як зберегти авто у гарному стані Сьогодні 04:33 — Технології&Авто

200 тис. пробігу: як зберегти авто у гарному стані

Пробіг у 200 тисяч кілометрів — символічна позначка для більшості автомобілів. Після неї машина офіційно переходить у статус «вживаної», але це зовсім не означає, що її час минув. Експерти наголошують: за умови правильного догляду транспорт може залишатися надійним і комфортним ще багато років.

Йдеться, звісно, про реальні показники, а не «скручені» одометри, які часто можна зустріти на вторинному ринку. Якщо автомобіль справді пройшов свої чесні 200 тисяч кілометрів, варто лише трохи змінити підхід до його обслуговування.

Насамперед потрібно переглянути графік технічного обслуговування. Після цього рубежу стандартні інтервали ТО можуть бути замалими. Фахівці радять скоротити період заміни моторної оливи до 7−10 тисяч кілометрів, частіше перевіряти робочі рідини, ремені, гальмівну систему, трубопроводи під капотом і під днищем. Корисно також завести власний бортовий журнал, щоб фіксувати всі види обслуговування.

Читайте також Рейтинг країн щодо прозорості ринку вживаних автівок (інфографіка)

Важливо звертати увагу на дрібниці:

зниження потужності двигуна,

підвищену витрату пального,

появу вібрацій чи сторонніх звуків.

Такі симптоми можуть свідчити про зношення паливної системи, турбіни чи підвіски.

Регулярна чистка також відіграє значну роль. Взимку варто мити автомобіль частіше, особливо днище та колісні арки — це допоможе уникнути корозії. Окрім того, потрібно очищати систему вентиляції, замінювати салонний фільтр і промивати паливну систему.

Автомобілі з пробігом понад 200 тисяч потребують особливої уваги до ключових вузлів: форсунок, турбіни, амортизаторів, системи EGR та DPF у дизелів.

Навіть якщо вони працюють «зовні нормально», їхня ефективність може бути зниженою. І, звісно, стиль керування теж має значення. Варто уникати різких стартів і гальмувань, не перевантажувати авто й давати двигуну прогрітися перед поїздкою.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.