В Норвегії будують найдовший і найглибший підводний автотунель у світі

Норвегія будує майже 30-ти кілометровий двотрубний автомобільний тунель Rogfast. Це буде найдовший і найглибший підводний автотунель у світі.

Про це пише Info Car.

Тунель пролягатиме на глибині 390 метрів під рівнем моря і з’єднає Ставангер та Гаугесунн.

Його будує шведська компанія Skanska за контрактом з Норвезьким управлінням автомобільних доріг. Проєкт коштує майже три мільярди доларів і завершити роботи планують у 2033 році.

Rogfast стане частиною шосе E39 — головної дороги вздовж західного узбережжя Норвегії, що з’єднує міста Крістіансанн, Ставангер, Гаугесунн і Берген.

Регіон важко об’їхати наземним транспортом через фіорди та острови, раніше доводилося користуватися багатьма поромами.

Тунель замінить одну з найдовших і найповільніших переправ, зробивши поїздки швидшими і зручнішими для вантажівок, місцевих мешканців і туристів.

Проєкт також допоможе економіці, знизить витрати на перевезення, особливо для виробників морепродуктів, і покращить доступність регіону.

Rogfast матиме дві труби для руху в обидва боки, пішохідні доріжки та аварійні виходи між трубами. Це дозволяє людям швидко евакуюватися у разі пожежі або іншої небезпеки.

Тунель під’єднають до острова Квітсой, найменшого муніципалітету Норвегії. Тут зроблять дві кільцеві розв’язки на глибині 260 метрів під морем — це перший такий досвід у світі.

Проєкт почали у 2017 році, але через перевитрати та проблеми з тендерами будівництво зупинили у 2019 році.

Після перегляду планів і додаткового фінансування будівництво відновили у 2021 році, а контракти для північної, південної та центральної ділянок уклали з 2022 до 2024 року.

