Найпопулярніші гібридні авто листопада

У листопаді українці придбали понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 46% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші нові гібриди листопада

З цієї кількості частка нових авто сягала 51%, тоді як у листопаді минулого року — 66%.

Лідером серед нових легковиків залишається Toyota RAV4 — 310 проданих авто.

На другій сходинці — Nissan X-Trail (77 авто), а замикає трійку лідерів Toyota Yaris Cross (61 авто).

Імпортовані гібриди з пробігом:

Ford Escape — 83 авто;

Fusion US — 75 авто;

Toyota Prius — 71 авто.

До цього Finance.ua зазначав , що за рік попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 60%. У листопаді українці придбали 23,5 тис. таких авто. Водночас відносно жовтня попит зменшився на 10%.

