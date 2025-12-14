0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Smart анонсував свій перший великий седан (фото)

Технології&Авто
12
Smart анонсував свій перший великий седан (фото)
Smart анонсував свій перший великий седан (фото)
Smart готується вивести на ринок свою найамбітнішу модель — новий плагін-гібридний седан Smart #6 EHD. Седан отримає рекордну сумарну дальність ходу 1810 км за циклом CLTC і до 285 км на електротязі.
Про це повідомляє CarNewsChina.
Модель оснащена новою гібридною системою EHD, створеною на основі технології Geely NordThor Hybrid. Сумарна потужність установки становить 320 кВт (429 к.с.).
Вона складається з бензинового 1,5-літрового турбодвигуна на 120 кВт (161 к.с.) та потужного електромотора, що з’єднані з 3-ступінчастою КПП DHT. Акумулятор типу LFP постачають SVOLT або CATL — його точна ємність поки що не розголошується.
Smart анонсував свій перший великий седан (фото)
Автовиробник декларує, що витрата палива становить лише 3,9 л/100 км, що робить Smart #6 EHD одним із найекономічніших гібридних седанів у своєму класі. Новинка стане найбільшою моделлю бренду в історії: габарити складають 4906/1922/1508 мм, а колісна база — значні 2926 мм.
Седан отримав агресивний і спортивний зовнішній вигляд із яскравим жовтим кольором, жовтими супортами, низькою лінією даху та активним заднім крилом.
Передня частина виділяється суцільною світловою панеллю та великою чорною нижньою решіткою.
Smart анонсував свій перший великий седан (фото)
На даху розміщено лідар, що прямо вказує на розширені системи допомоги водієві та напівавтономне керування. У профілі видно приховані ручки дверей та бічні камери.
Інтер’єр наразі не показали, але очікується сучасний «цифровий простір» з великим центральним дисплеєм, голосовим ШІ-асистентом та мінімалістичною архітектурою.
Smart анонсував свій перший великий седан (фото)
Smart #6 EHD стане гібридним флагманом бренду й важливою моделлю для ринку Китаю та глобальних ринків, де попит на далекобійні гібриди стрімко зростає.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems