Smart анонсував свій перший великий седан (фото) Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Smart анонсував свій перший великий седан (фото)

Smart готується вивести на ринок свою найамбітнішу модель — новий плагін-гібридний седан Smart #6 EHD. Седан отримає рекордну сумарну дальність ходу 1810 км за циклом CLTC і до 285 км на електротязі.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Модель оснащена новою гібридною системою EHD, створеною на основі технології Geely NordThor Hybrid. Сумарна потужність установки становить 320 кВт (429 к.с.).

Вона складається з бензинового 1,5-літрового турбодвигуна на 120 кВт (161 к.с.) та потужного електромотора, що з’єднані з 3-ступінчастою КПП DHT. Акумулятор типу LFP постачають SVOLT або CATL — його точна ємність поки що не розголошується.

Автовиробник декларує, що витрата палива становить лише 3,9 л/100 км, що робить Smart #6 EHD одним із найекономічніших гібридних седанів у своєму класі. Новинка стане найбільшою моделлю бренду в історії: габарити складають 4906/1922/1508 мм, а колісна база — значні 2926 мм.

Седан отримав агресивний і спортивний зовнішній вигляд із яскравим жовтим кольором, жовтими супортами, низькою лінією даху та активним заднім крилом.

Передня частина виділяється суцільною світловою панеллю та великою чорною нижньою решіткою.

На даху розміщено лідар, що прямо вказує на розширені системи допомоги водієві та напівавтономне керування. У профілі видно приховані ручки дверей та бічні камери.

Інтер’єр наразі не показали, але очікується сучасний «цифровий простір» з великим центральним дисплеєм, голосовим ШІ-асистентом та мінімалістичною архітектурою.

Smart #6 EHD стане гібридним флагманом бренду й важливою моделлю для ринку Китаю та глобальних ринків, де попит на далекобійні гібриди стрімко зростає.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.