У світі падає попит на електромобілі, традиційні авто знову в тренді — EY
У світі знову зростає інтерес до автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). 50% покупців планують придбати новий або вживаний автомобіль із ДВЗ протягом наступних двох років, що на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у 2024 році.
Про це свідчать дані звіту міжнародної мережі аудиторських та консалтингових фірм EY.
Чому популярність електромобілів знижується
Відданість перевагам електромобілів знизилася до 14%, що на 10 в.п. менше з минулим роком, а відданість перевагам гібридів знизилася до 16%, що на 5 в.п. менше.
51% потенційних покупців електромобілів кажуть, що їхні плани залишаються незмінними, але 36% переглядають або відкладають купівлю через геополітичні події.
Споживачі зважують реалії змін у політиці, тиску на ціни та нерівномірного розвитку інфраструктури зарядних станцій, заявили в EY.
Тривога щодо запасу ходу продовжує бути однією з головних перешкод для споживачів, які обирають двигуни з внутрішнім згорянням замість електромобілів.
У регіональному розрізі відсоток споживачів, які заявляють про бажання придбати автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, зріс на 12 пунктів у Північній та Південній Америках, на 11 пунктів у Європі та на 10 пунктів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як намір придбати електромобілі без такого двигуна знизився на всіх основних ринках.
Зміни в політиці, включаючи скасування податкових пільг на електромобілі в США та зміну цільових показників викидів, формують ці тенденції.
Водночас великі автовиробники знову зосереджуються на портфелях двигунів внутрішнього згоряння та гібридів, а також модифікують програми електромобілів у відповідь на зміну споживчого попиту.
