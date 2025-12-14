Mercedes-Benz випустив новий сімейний електрокросовер (фото) Сьогодні 01:07 — Технології&Авто

Mercedes-Benz випустив новий сімейний електрокросовер (фото), Фото: Mercedes-Benz

Презентовано новий Mercedes-Benz GLB другого покоління. Сімейний кросовер дебютував у електричних версіях потужністю до 354 к. с. Новий Mercedes GLB уже надходить у продаж в Європі за ціною від 59 048 євро, а пізніше з’явиться доступніша гібридна версія.

Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кросовер Mercedes GLB 2026 зберігає знайомий двооб’ємний силует із високим капотом та товстими задніми стійками, проте його дизайн став елегантнішим і більш обтічним.

Фото: Mercedes-Benz

Передня частина витримана в дусі седана Mercedes CLA — з широкою решіткою радіатора і продовгуватими фарами, прикрашеними логотипами бренду.

Модель збудована на новій платформі ММА і дещо більша за попередника.

Розміри Mercedes GLB 2026:

довжина — 4732 мм;

ширина — 1861 мм;

висота — 1687 мм;

колісна база — 2889 мм.

Фото: Mercedes-Benz

Салон і комплектація Mercedes GLB 2026

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнуто трисекційний екран. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на картах Google.

Як і раніше, кросовер Mercedes GLB пропонують у версіях на 5 і 7 місць. Він став просторішим, а в крісел другого ряду розширили діапазон горизонтального регулювання.

Об’єм багажника в п’ятимісному виконанні становить 540−1715 л, також є 127-літровий відсік спереду.

Фото: Mercedes-Benz

Стандартним є панорамний дах зі змінним тонуванням, прикрашений емблемами Mercedes-Benz.

Також комплектацію поповнили 20-дюймові диски, адаптивні амортизатори, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного руху.

Новий Mercedes GLB, характеристики

Електромобіль Mercedes GLB дебютував у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 354-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,4 та 5,5 с, відповідно. Пізніше з’явиться базова електрична модифікація.

Фото: Mercedes-Benz

Батарея ємністю 85 кВт∙год забезпечує запас ходу 631 км із заднім приводом та 615 км — із повним. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку: додати 260 км можна за 10 хвилин. Крім того, є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто будинок.

