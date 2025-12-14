0 800 307 555
Kia представила футуристичний концепт автомобіля

Південнокорейська компанія Kia презентувала футуристичний концепт автомобіля під назвою Vision Meta Turismo.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії заявили, що Vision Meta Turismo «реалізує бачення Kia щодо нової ери мобільності».
«Концепт авто поєднує динамічні характеристики водіння з інтер’єром у стилі лаунжу, віддаючи шану швидкості та елегантності далеких подорожей 1960-х років», — йдеться у пресрелізі Kia.
Автовиробник заявив, що концептуальна модель є переосмисленням трьох елементів, а саме: динамічного керування, захопливого досвіду керування завдяки цифровій взаємодії та просторості інтер’єру у стилі лаунж.
«Усередині дизайн покращує взаємодію людини та мобільності за допомогою цифрових технологій та створює надзвичайно захопливий досвід як для водіїв, так і для пасажирів, завдяки унікальним елементам дизайну та просторому плануванню», — заявила компанія.
Kia заявила, що планує надати більше деталей про концепт цього автомобіля «найближчим часом».
Зазначається, що компанія Hyundai Motor Group придбала Kia у 1997 році.
За матеріалами:
Укрінформ
