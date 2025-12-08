Половина покупців не планує купувати електроавто — дослідження Сьогодні 09:03 — Технології&Авто

Половина покупців не планує купувати електроавто — дослідження

ЄС планує заборонити продаж нових транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Але водії не поспішають переходити на електромобілі. І хоча уряди багатьох країн запроваджують різні фінансові стимули для заохочення переходу на «електрички», продажі різко падають, щойно бонуси припиняють діяти.

Про це йдеться в опитуванні компанії carVertical.

4 з 5 покупців віддають перевагу автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння

На питання про переважний вид пального:

43,8% респондентів опитування carVertical відповіли, що обирають бензин,

38,9% — дизель,

10,4% — гібрид,

5,6% — електрику.

Це доводить, що покупці віддають перевагу автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння та не готові до альтернатив.

Переважний вид пального напряму пов’язаний з планами купівлі електромобілів. Понад половина опитаних (51,5%) заявили, що наразі не придбали б електромобіль, і лише 12,2% розглянули б таку можливість. 36,3% вагалися і відповіли, що, можливо, куплять у майбутньому.

«Висока вартість електромобілів, відсутність зарядної інфраструктури й різні міфи щодо електромобілів — ось причини слабкої зацікавленості в них. Дедалі очевиднішим є факт, що відмова від двигунів внутрішнього згоряння буде непростою. Заходів, яких вживають уряди, недостатньо для переконання людей — йдеться вопитуванні компанії carVertical,

ЄС законодавчо заборонив продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року, вимагаючи нульовий рівень викидів від нових транспортних засобів у продажу та плануючи досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Проте деякі держави-учасниці, зокрема Італія, закликали до більшої гнучкості у досягненні цієї мети, побоюючись економічного впливу на всю автомобільну галузь.

Причини придбання електроавто

Більшість респондентів (47,2%) вважає, що електромобілі дешевші в експлуатації й обслуговуванні.

Оскільки в них менше рухомих частин, витрати на обслуговування зазвичай нижчі, ніж у бензинових чи дизельних транспортних засобів. Зростання цін на пальне також спонукає водіїв до переходу на електрику як економну альтернативу.

17,6% опитаних водіїв віддають перевагу електромобілям через нижчі податки,

Багато країн ЄС знижують чи скасовують податки на володіння, сприяючи поширенню електромобілів. Наприклад, Німеччина й Франція пропонують звільнення чи значне зниження щорічних дорожніх податків на електромобілі, а Нідерланди повністю звільняють електромобілі від податків на реєстрацію та експлуатацію.

14,1% опитаних обрали б електромобілі через державні субсидії. Так, Франція надає до 7000 євро (338,7 тис. грн) на придбання нового електромобіля, залежно від доходу власника.

Лише 14% користувачів carVertical обирають електромобіль з екологічних причин. Проте, оскільки такі міста, як Париж, Лондон чи Берлін, розширюють зони з низьким рівнем викидів, володіння електромобілем стає не стільки вибором стилю життя, скільки необхідністю для міських водіїв, які прагнуть уникнути штрафів чи обмежень (7,1%).

Субсидії для авто

Кілька країн ЄС уже скоротили чи скасували субсидії на електромобілі. Швеція припинила дію субсидій на купівлю у 2022 році, Німеччина — наприкінці 2023 року, що призвело до значного падіння продажів «електричок».

Адміністрація Дональда Трампа у США ухвалила низку рішень, що суттєво обмежили політику підтримки електромобілів, зокрема скасувала квоти на продаж електромобілів, зменшила чи скасувала федеральні податкові пільги та заморозила фінансування інфраструктури для них. Це уповільнило впровадження електромобілів та створило невизначеність для автовиробників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.