США та Японія тестують першу спільну лазерну систему ПРО

США та Японія успішно провели перші випробування спільної лазерної системи протиракетної оборони, покликаної захищати союзників від балістичних і гіперзвукових загроз.

Система поєднує передові американські технології лазерного наведення з японськими платформами ракетного виявлення та супроводу. Випробування продемонстрували можливість точного ураження цілей на великій відстані з мінімальним часом реакції.

За словами представників оборонних відомств обох країн, проєкт є частиною розширеної співпраці в сфері безпеки над Тихим океаном і дозволяє створити мультифункціональний щит для захисту союзників.

Очікується, що система буде введена у промислову експлуатацію до 2027 року та стане ключовим елементом стратегії колективної оборони США та Японії.

