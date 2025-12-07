ТОП-10 автомобілів з найнижчим попитом, які дивують якістю Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Конкуренція на автомобільному ринку з кожним роком лише посилюється. Особливо після масового виходу китайських брендів, які наповнили ринок доступними та добре оснащеними моделями. Через це навіть гідні автомобілі від відомих виробників нерідко залишаються без належної уваги.

Аналітики видання Topspeed дослідили відкриті дані про продажі та визначили десятку моделей, які продаються вкрай погано, хоча заслуговують значно більшої популярності.

ТОП-10 недооцінених авто:

Mini Hard-Top 2-Door. Попри загальний інтерес до компактних міських авто, ця модель так і не знайшла свою нішу. Основні претензії — обмежений простір та невисока практичність. Jeep Compass. У класі компактних кросоверів конкуренція надзвичайно жорстка, тож для потенційних покупців завжди знаходиться більш вигідна альтернатива. Mercedes-Benz SL. Ікона модельного ряду Mercedes, яка страждає від головної проблеми преміум-брендів — надто висока ціна. Nissan Versa Sedan. Доступний седан з мінімальним набором технологій. Але покупці дедалі частіше обирають моделі, що за невелику доплату пропонують набагато більше. Ford Mustang. Легенда американського автопрому вже кілька років демонструє спад продажів, і головна причина знову ж таки — вартість. Volvo XC90. Якісний преміальний кросовер, що залишається в тіні активніших конкурентів від BMW та Lexus. Audi A6. Попит на представницькі седани загалом падає — і навіть така сильна модель не стала винятком. Audi A4. Колись один із найпопулярніших седанів, та падіння репутації через проблеми з надійністю та сильний тиск конкурентів призвели до зменшення продажів. Maserati Grecale. Спроба бренду увірватися в давно поділений сегмент кросоверів виявилася запізнілою — конкуренти тут занадто сильні. Jaguar F-PACE. Модель, яку експерти вважають збалансованою та привабливою, але з невідомих причин вона не отримала широкого визнання покупців.

