СТО Meta назвав ключові риси успішних співробітників

Риси, які допомагають співробітникам досягати успіху
СТО Meta назвав риси, які, на його думку, допомагають співробітникам досягати успіху в компанії.
Про це повідомляє Business Insider.
СТО Meta Ендрю Босворт відповідає за кілька ключових напрямів — від метавсесвіту та ігор до розробки окулярів зі штучним інтелектом. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram поділився рисами характеру, які, на його думку, допомагають співробітникам досягати успіху в компанії.

Що це за риси характеру

Першою рисою він назвав невпинність у роботі. За словами Босворта, люди, які добре проявляють себе в Meta, прагнуть виконувати свою роботу якнайкраще, пишаються результатом і ставляться до неї відповідально. Вони сприймають роботу особисто та не зупиняються, поки не досягнуть потрібного результату.
Окремо він наголосив на важливості прямої комунікації. Босворт каже, що ефективні співробітники одночасно говорять прямо й цінують таку ж прямоту від інших. Вони сприймають відвертий зворотний зв’язок без образ і використовують його, щоб рухатися вперед і покращувати результат. Він також визнав, що пряме спілкування іноді призводить до конфліктів.
Ще однією важливою якістю він назвав адаптивність. За словами Босворта, у технологічних компаніях плани часто змінюються, тому важливо не реагувати на це страхом. Натомість сильні співробітники сприймають зміни з цікавістю та намагаються зрозуміти, які нові можливості вони можуть принести.
За словами Босворта, це особливо актуально для Meta, де стратегія і напрями розвитку можуть швидко змінюватися.
Під час тієї ж сесії AMA він коментував позицію компанії щодо VR після нещодавніх скорочень і зазначив, що Meta зберігає оптимізм щодо цього напряму, але інвестиції мають відповідати темпам його зростання.
Останньою рисою, яку він назвав, стала проста характеристика — бути «просто хорошою людиною». На думку Босворта, саме такі люди формують здорову культуру всередині компанії.
За матеріалами:
vctr.media
