Meta вдруге за два роки скоротила премії співробітникам

CEO Марк Цукерберг інвестує десятки мільярдів доларів у розвиток AI-інфраструктури

Meta зменшує премії для більшості співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

Meta скоротила щорічний розподіл опціонів на акції приблизно на 5% для більшості співробітників. Це вже другий рік поспіль, коли компанія урізає винагороди, у 2025 році виплати зменшили приблизно на 10%.

Інвестиції в штучний інтелект

Скорочення пов’язане зі зростанням витрат на штучний інтелект. CEO Марк Цукерберг інвестує десятки мільярдів доларів у розвиток AI-інфраструктури, зокрема у будівництво великих центрів обробки даних. У січні компанія заявила, що очікує капітальні витрати у 2026 році на рівні $115−135 млрд — це один із найбільших інвестиційних планів у галузі.

Meta, як і інші технологічні гіганти Кремнієвої долини, змагається за лідерство у сфері генеративного штучного інтелекту. Для цього компанія будує кілька гігаватних дата-центрів у США, зокрема масштабний проєкт у Луїзіані. Президент США Дональд Трамп заявляв, що його вартість може сягнути $50 млрд.

Скорочення витрат в інших підрозділах

Паралельно компанія скорочує витрати в інших напрямах. Минулого місяця Meta звільнила близько 10% співробітників підрозділу Reality Labs, який налічував близько 15 000 працівників. Саме цей підрозділ відповідає за розвиток метавсесвіту — стратегії, що з 2021 року принесла понад $70 млрд збитків. Частину ресурсів компанія перенаправляє з VR-продуктів на носимі пристрої та AI.

Також Meta посилює політичні та інвестиційні зв’язки для реалізації AI-проєктів. Нещодавно компанія призначила союзницю Трампа Діну Пауелл Маккормік президентом і віцеголовою правління. Її завдання — розвивати партнерства з урядами та інвесторами.

