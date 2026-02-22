Українські біженці швидше за інших знаходять роботу в Німеччині
Половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль.
Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.
Чому українці знаходять роботу швидше
Як зазначають дослідники, українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки раніше, ніж інші мігранти, які прибули до Німеччини.
Наприклад, у біженців з інших країн, які прибули у 2015 році, на досягнення такого рівня зайнятості пішло шість років.
Серед основних факторів, які вплинули на працевлаштування українців:
- високий рівень освіти,
- відсутність обов’язкової процедури надання притулку,
- можливість одразу працювати.
Рівень зайнятості українців нижчий за середній по країні
Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов’язаними з війною та міграцією.
Значну частину біженців становлять жінки, які вимушені самостійно виховувати дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років без партнера були працевлаштовані.
Скільки українців отримують держвиплати
Через часткову зайнятість багатьох українців частка тих, хто отримує державні виплати (Bürgergeld), залишається високою.
У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати, і цей показник особливо високий у сім’ях з дітьми.
Дедалі більше біженців добровільно повертаються на батьківщину з Німеччини
Finance.ua вже писав, що у 2026 році значно більше біженців повернулися з Німеччини за її фінансової підтримки до країн свого походження або до третіх країн.
