0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські біженці швидше за інших знаходять роботу в Німеччині

Світ
73
Половина українських біженців у Німеччині працевлаштовані через 3,5 роки перебування
Половина українських біженців у Німеччині працевлаштовані через 3,5 роки перебування, Фото: freepik
Половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль.
Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

Чому українці знаходять роботу швидше

Як зазначають дослідники, українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки раніше, ніж інші мігранти, які прибули до Німеччини.
Читайте також
Наприклад, у біженців з інших країн, які прибули у 2015 році, на досягнення такого рівня зайнятості пішло шість років.
Серед основних факторів, які вплинули на працевлаштування українців:
  • високий рівень освіти,
  • відсутність обов’язкової процедури надання притулку,
  • можливість одразу працювати.

Рівень зайнятості українців нижчий за середній по країні

Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов’язаними з війною та міграцією.
Читайте також
Значну частину біженців становлять жінки, які вимушені самостійно виховувати дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років без партнера були працевлаштовані.

Скільки українців отримують держвиплати

Через часткову зайнятість багатьох українців частка тих, хто отримує державні виплати (Bürgergeld), залишається високою.
У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати, і цей показник особливо високий у сім’ях з дітьми.

Дедалі більше біженців добровільно повертаються на батьківщину з Німеччини

Finance.ua вже писав, що у 2026 році значно більше біженців повернулися з Німеччини за її фінансової підтримки до країн свого походження або до третіх країн.
За матеріалами:
Finance.ua
МігрантиНімеччина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems