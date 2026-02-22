Українські біженці швидше за інших знаходять роботу в Німеччині Сьогодні 18:22 — Світ

Половина українських біженців у Німеччині працевлаштовані через 3,5 роки перебування, Фото: freepik

Половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль.

Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

Чому українці знаходять роботу швидше

Як зазначають дослідники, українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки раніше, ніж інші мігранти, які прибули до Німеччини.

Наприклад, у біженців з інших країн, які прибули у 2015 році, на досягнення такого рівня зайнятості пішло шість років.

Серед основних факторів, які вплинули на працевлаштування українців:

високий рівень освіти,

відсутність обов’язкової процедури надання притулку,

можливість одразу працювати.

Рівень зайнятості українців нижчий за середній по країні

Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов’язаними з війною та міграцією.

Значну частину біженців становлять жінки, які вимушені самостійно виховувати дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років без партнера були працевлаштовані.

Скільки українців отримують держвиплати

Через часткову зайнятість багатьох українців частка тих, хто отримує державні виплати (Bürgergeld), залишається високою.

У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати, і цей показник особливо високий у сім’ях з дітьми.

Дедалі більше біженців добровільно повертаються на батьківщину з Німеччини

Finance.ua вже писав , що у 2026 році значно більше біженців повернулися з Німеччини за її фінансової підтримки до країн свого походження або до третіх країн.

