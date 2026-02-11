0 800 307 555
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали працювати з Польщі

Чому Німеччина депортує українців, які приїхали працювати з Польщі
Європейська комісія почала розглядати питання репатріації Німеччиною польських працівників з-поза меж ЄС, незважаючи на наявність документів, що підтверджують їхнє легальне проживання та працевлаштування в Польщі, пише inpoland.net.pl.

Про що йдеться

У Німеччині існують правила, згідно з якими громадян країн, що не входять до ЄС (наприклад, України), які вже пройшли імміграційний контроль та мають дозвіл на проживання або довгострокову візу, видану іншою державою-членом, повинні подавати заявку на отримання додаткової візи — так званої візи Вандер-Ельста (Vander Elst.).
Заявку на цю візу необхідно подавати в німецьких дипломатичних представництвах. Вона також потрібна для відрядження працівників до Німеччини на термін до 90 днів.
У Єврокомісії заявили, що додаткова візова вимога порушує законодавство ЄС, оскільки обмежує свободу надання послуг, закріплену в договорах ЄС.
Німеччина має два місяці, щоб відповісти на звинувачення ЄК. Якщо країна не внесе змін до своїх правил, Комісія може перейти до наступного етапу процедури, що зрештою може призвести до звернення до Суду ЄС.
Запроваджуючи систему додаткових віз, Берлін фактично блокує відправлення до Німеччини працівників з-поза меж ЄС, наприклад, з України, які працюють у польських компаніях.

Думка експерта

«Ми задокументували численні випадки, коли працівників, відряджених польськими компаніями, затримувала німецька федеральна поліція та примусово доставляла до польського кордону, незважаючи на наявність документів, що підтверджують легальне проживання та працевлаштування в Польщі. Такі депортації часто супроводжувалися дворічною забороною на повторний в’їзд до Німеччини або Шенгенської зони. Деяких піддавали особистим обшукам та допитам у поліцейських дільницях, хоча вони не порушували жодного закону. Іноді їх залишали посеред лісу біля дороги з розрядженими мобільними телефонами. Ми сподіваємося, що рішення Європейської комісії покладе край цій практиці», - наголосив Стефан Шварц, голова Європейського інституту мобільності праці.
Деякі компанії відзначали, що намагалися отримати додаткові візи для своїх співробітників, але на практиці це було надзвичайно складно.
Шварц пояснив, що отримати так звану візу Вандер-Ельста практично неможливо. Система реєстрації на візити на сайтах німецьких дипустанов практично постійно показує відсутність вільних місць для запису. Навіть якщо вдасться записатися, потрібна фізична присутність у німецькому посольстві та збір величезної кількості документів.
Процедура отримання візи розроблена таким чином, що за один раз можна подати заявку лише на одного працівника. Це незручно, оскільки часто з Польщі до Німеччини планують відправити команду співробітників.
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаПольща
