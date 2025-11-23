Які зміни очікують українців в Німеччині: що перевірятимуть Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Нині Німеччина продовжує приймати українських біженців, розподіляючи їх по різних регіонах та спеціалізованих таборах, кожен з яких має свої особливості. Але українські біженці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, незабаром не матимуть права на соціальні виплати для безробітних «бюргергельд» (Bürgergeld — «гроші для громадян»).

Про це повідомляє DW

Це передбачає законопроєкт міністерства праці Німеччини, який уряд країни схвалив у середу, 19 листопада.

Ті біженці від війни росії проти України, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня і не мають достатньо коштів для життя, у майбутньому матимуть право виключно на виплати на рівні з прохачами притулку з інших країн.

Ідеться про суттєво менші суми виплат.

Приклад

Якщо людина, що проживає сама і отримує «бюргергельд», має право загалом отримувати максимум 563 євро на місяць, то шукачі притулку можуть претендувати лише на 441 євро.

У німецькому міністерстві праці кажуть, що метою влади надалі залишається якомога швидше і довгострокове працевлаштування українських біженців.

Крім того, за них відповідатимуть уже інші органи — замість центрів зайнятості (Jobcenter) такі біженці повинні будуть звертатися до соціальних служб громади, в якій вони живуть. Повернення виплат законопроєкт не передбачає.

Також буде проведено перевірку майна, і на соцдопомогу зможуть очікувати лише ті, хто не має власних активів. «Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку», — застеріг він.

Довідка Finance.ua:

Загалом у Німеччині станом на жовтень 2025 року проживали близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.

Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на осіб, які працюють нелегально. Фахівці розповіли, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.

