Які землі Німеччини приймають українців у вересні 2025 року

За даними станом на червень 2025 року, від початку повномасштабної війни з України до Німеччини приїхали 304 144 українських чоловіків призовного віку. При цьому 49,54% з них отримують соціальну допомогу.

Нині Німеччина продовжує приймати українських біженців, розподіляючи їх по різних регіонах та спеціалізованих таборах, кожен з яких має свої особливості.

Важливо враховувати, що перереєстрація за власним бажанням практично неможлива, за винятком чітко визначених ситуацій. Тому, щоб обрати найкращі умови для себе, варто заздалегідь вивчити доступні варіанти, пише visitukraine

Табори для переселенців у Німеччині — це головні пункти прийому та розподілу біженців. Саме тут ухвалюється рішення щодо того, у який регіон країни буде направлена людина. Зазвичай ви можете обирати регіон, але є винятки, коли вас направлять в іншу федеральну землю, якщо у вашому регіоні не буде вільних місць.

Вибрати табір можна лише в момент в’їзду. Тому радимо обирати той, до якого вам найзручніше дістатися. Важливо пам’ятати, що після реєстрації в одному регіоні вас більше не приймуть в іншому.

Еміграція в Німеччину на підставі отримання статусу тимчасового захисту передбачає проживання в тому регіоні, за яким людину закріпили. Щоб переїхати в інший, необхідно мати вагому причину, як-от:

— працевлаштування;

— одруження;

— утримання неповнолітніх дітей.

Житло

Ситуація з житлом у Німеччині залишається складною. Багато мігрантів проживають у тимчасових приміщеннях, таких як ангари, гуртожитки та переобладнані спортивні зали. Хоча програма тимчасового захисту за «24 параграфом» надає право на житло, вона не може повністю вирішити це питання для понад мільйона мігрантів.

Які табори приймають українських переселенців у вересні 2025 року:

Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг є одним із найпопулярніших пунктів прийому. Станом на вересень 2025 року приймає українських мігрантів, але їх іноді розподіляють в інші регіони.

Karlsruhe

Адреса: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe . Відкритий, іноді розподіляє в інші регіони. З січня 2024 року приймає всіх, хто їде власним авто. Серед особливостей виділяють такі:

— авто потрібно паркувати за межами приймального пункту;

— не можна привозити тварин, більших за кота.

Ellwangen

( Адреса: Georg-Elser-Str. 2, 73479 Ellwangen ). Приймає біженців з України, але іноді відправляє їх в інші землі.

Не рекомендовано приїжджати з домашніми тваринами.

Freiburg

Приймає з невеликими домашніми тваринами, що постійно повинні перебувати разом з господарями (собаки — обов’язково на повідку).

Баварія, München

Розподіляють південною Баварією. Пункт прийому не рекомендований власникам домашніх тварин. Наразі притулок не приймає переселенців зі свійськими тваринами, а притулки в регіоні переповнені. Розподіл мігрантів здійснюється в межах регіону.

Augsburg

Адреса: Aindlingerstr. 16, 86167 Augsburg . З грудня 2024 року не приймають з домашніми тваринами.

Regensburg

<%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL21hcHMvcGxhY2UvWmVpJUMzJTlGc3RyYSVDMyU5RmUrMSwrOTMwNTMrUmVnZW5zYnVyZywrJUQwJTlEJUQxJTk2JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTg3JUQxJTg3JUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIwL0A0OS4wMDQzMjY0LDEyLjExOTQ1OTgsMTd6L2RhdGE9ITNtMSE0YjEhNG02ITNtNSExczB4NDc5ZmMxN2I4Mzg2ZmZkNToweGNmMTRmYTJlYjY3MmM1ZjUhOG0yITNkNDkuMDA0MzI2NCE0ZDEyLjEyMjAzNDchMTZzJTJGZyUyRjExY3J4aGRjMm 4 /ZW50cnk9dHR1JmFtcDtnX2VwPUVnb3lNREkxTURneU5TNHdJS1hNRFNvQVNBRlFBdyUzRCUzRCI==>Адреса: Zeißstraße 1, 93053 Regensburg. Розподіл відбувається східною частиною Баварії, у сільській місцевості.

Bamberg

Адреса: Erlenweg 4, 96050 Bamberg . Прийом відбувається цілодобово, але реєстрація з домашніми тваринами заборонена. Розподіл здійснюється північною частиною Баварії (Франконією).

Geldersheim

Берлін

Tegel (Старий аеропорт)

Для власників автомобілів: машину потрібно залишити на парковці й сісти на автобус Р3 перед будовою 109

Гамбург

Amt für Migration

У притулку реєструють усіх, хто має житло. Якщо ви не маєте житла, реєстрацію потрібно пройти протягом 90 днів з моменту поселення. Можливий запис на прийом онлайн.

Haart 148, 24539 Neumünster, Schleswig-Holstein

Можливий розподіл в інший гуртожиток. Не приймає з домашніми тваринами.

Niedersachsen 3

Приймає з домашніми тваринами.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року в Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок. У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Там почалися розмови про те, щоб скасувати фінансову підтримку для українських чоловіків призовного віку.

Раніше владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.

