Особисті фінанси
92
У Мінсоцполітики розповіли, що чекає українців після завершення дії тимчасового захисту в ЄС
Нині майже 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. І будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні.
Про це заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявила в ефірі телемарафону.
«Від початку повномасштабного вторгнення ЄС продемонстрував справжню солідарність, запровадивши цей механізм. Наразі ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування», — зазначила заступниця міністра.

Можливі сценарії після завершення захисту

Механізм тимчасового захисту діє до 4 березня 2027 року, і будь-які рішення щодо його завершення мають ухвалюватися з урахуванням безпекової ситуації в Україні. За словами Гавронської, існує кілька можливих сценаріїв для українців після завершення дії Директиви:
  • перехід на інші типи дозволів на проживання;
  • добровільне повернення в Україну;
  • звернення по міжнародний захист, передбачений Женевською конвенцією.
«Ключове — забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року», — підкреслила вона.

Скільки українців хочуть повернутися додому

Заступниця міністра повідомила, що 64% українців, які нині перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися в Україну. Мінсоцполітики разом із європейськими партнерами, зокрема зі спеціальною представницею ЄС у справах українців Ільвою Йоганссон, координує кроки, щоб процес повернення був організованим і безпечним.
«Наше завдання — допомогти українцям зберегти зв’язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном», — додала Гавронська.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Офісі президента анонсували допомогу українцям, які вирішать повернутися з Польщі. «Ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», — заявляли в ОП.
Національний банк України у свіжому інфляційному звіті переглянув свої очікування щодо повернення українців з-за кордону. Замість 500 тис. осіб до 2027 року тепер прогнозується лише 100 тис. Ба більше, регулятор передбачає нову хвилю еміграції — до 400 тис. людей у 2026−2027 роках.
Євросоюз планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році. Про які варіанти для українців може йти мова:
  • нові статуси проживання — заохочення подаватися на інші дозволи (робота, навчання, сім’я), включно з Blue Card та Single Permit;
  • добровільне повернення — ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих, можливість залишитися до кінця навчального року;
  • інформаційна підтримка — консультації, інформаційні кампанії, підтримка через Unity Hubs;
  • координація з Україною — обмін даними, оновлення статусів через Платформу солідарності.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Payment systems