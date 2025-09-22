0 800 307 555
В Офісі президента анонсували допомогу українцям, які вирішать повернутися з Польщі
В Офісі президента планують забезпечити житлом і соціальною допомогою українців, які повернуться з Польщі.
Про це заявила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук.
За її словами, життя у Польщі особливо складне для літніх людей, людей з інвалідністю, одиноких матерів із малими дітьми та інших вразливих груп.
Верещук наголосила, що поступово зростають вимоги до перебування українців у Польщі. Це найбільше відчувають ті, хто не має можливості працювати.
«Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», — заявила вона.
Також, за її словами, важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу під час повернення.
Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення Платформи з питань українців за кордоном. До обговорення планують залучити представників органів влади, громадських і міжнародних організацій, а також польських партнерів.
Нагадаємо, Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців. Документ визначає порядок виплат соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки». Ухвалений проєкт містить два основні положення.
Перше стосується соціальних виплат іноземцям, які легально перебувають у Польщі. Допомога надаватиметься залежно від професійної активності особи в країні. Винятком є батьки дітей з інвалідністю за наявності відповідних довідок. Контроль за виплатами здійснюватиметься через систему Управління соціального страхування (ZUS).
Друге положення передбачає продовження терміну легального перебування громадян України до 4 березня 2026 року. Це гарантує доступ до ринку праці, системи освіти та можливість легального працевлаштування.
У серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Навроцький вкотре наголосив, що поляки мають бути головними в Польщі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
