ПАРТНЕРСЬКА

Sense Bank додав доступ до рахунків юридичних осіб у застосунок
Sense Bank представив у мобільному застосунку Sense SuperApp новий розділ «Мій бізнес» — єдиний простір для бізнес-клієнтів, де зібрано ключові інструменти для щоденної роботи. Головні оновлення: доступ для керівників юридичних осіб до рахунків компанії та можливість передавати документи до банку безпосередньо зі смартфона для підприємців.
Як вказано на сайті банку, найсуттєвіша зміна для керівників з одноосібним підписом: відтепер рахунки компанії доступні у мобільному застосунку з такою ж зручністю, як і особисті.
Sense SuperApp автоматично відображає всі бізнес-рахунки, дозволяє швидко перемикатися між профілями та надає ключові можливості для контролю фінансів компанії. Керівник може переглядати історію операцій, формувати виписки й довідки, створювати QR-коди з реквізитами, отримувати звіти з еквайрингу, налаштовувати push-сповіщення щодо руху коштів і користуватися Бізнес-карткою — усе це доступно у смартфоні без звернень до відділення чи вебверсії.
Оновлення також включає запуск документообігу для ФОП та їхніх довірених осіб у розділі «Мій бізнес». Підприємці можуть надсилати запитувані банком документи прямо через застосунок, підписуючи їх за допомогою Дія.Підпис і отримуючи push-сповіщення про результати. Вся історія документів зберігається в Sense SuperApp, що суттєво спрощує взаємодію з банком.
Тож відтепер в оновленому розділі «Мій бізнес» зібрані всі сервіси для підприємців, їхніх довірених осіб та керівників компаній. Інтерфейс став більш інтуїтивним, а ключові функції доступні в одному місці.
За матеріалами:
Сенс Банк
