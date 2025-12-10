ДБР встановило понад 13 млрд грн збитків державі, повернуто — майже три мільярди
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, що завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни.
Упродовж січня — листопада 2025 року працівники ДБР задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 13 млрд 83 млн грн.
Крім того, встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 млн грн.
З метою відшкодування завданої шкоди слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених вартістю 4 млрд 537 млн грн.
